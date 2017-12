UNA TATA MAGICA/ Su Canale 5 il film con James Van Der Beek (oggi, 20 dicembre 2017)

Una tata magica in onda mercoledì 20 dicembre alle 21.20 su Canale 5, ha come protagonista l’attore James Van Der Beek. Ecco la trama del film di Natale.

20 dicembre 2017 Redazione

Una tata magica, su Canale 5

NEL CAST JAMES VAN DER BEEK

Una tata magica è una commedia per famiglie del 2009 diretta da Michael Scott (Amarsi ancora, Cedar cove, Due case per Natale) e interprteata da James Van Der Beek (Le regole dell'attrazione, Un giorno come tanti, la serie tv Dawson's Creek), Erin Karpluk (Un ragionevole dubbio, Un Natale perfetto, Assault on Wall Street) e Doris Roberts (A piedi nudi nel parco, Alieni in soffitta, Al passo con gli Stein). Il film è tratto dall'omonimo romanzo di Debbie Macomber, autrice di oltre 150 romanzi rosa portati più volte sia al cinema che in televisione. “Mrs. Miracle - Una tata magica” andrà in onda su Canale 5 nella prima serata di mercoledì 20 dicembre, alle ore 21.10.

UNA TATA MAGICA, LA TRAMA DEL FILM

Seth Webster (James Van Der Beek) è un giovane vedovo che deve prendersi cura di due gemelli, Jason (Valin Shinyei) e Judd (Michael Strusievici). Le due piccole pesti, dell'età di 6 anni, sono così scatenati che hanno costretto più di una tata a licenziarsi, pur di non doverli più vedere. Proprio mentre si avvicina il Natale Jason e Judd costringono alla fuga l'ennesima tata, assunta da pochi giorni, così Seth rimane solo con i bambini. Seth sta abbandonando la speranza di poter trovare un aiuto nella gestione familiare, in uno dei momenti più delicati dell'anno. Proprio in quel momento appare alla sua porta Emily Merkle (Doris Roberts). La donna si offre come tata per curare i bambini, ma in realtà farà molto di più. Tata Emily riuscirà, nonostante qualche incomprensione iniziale, a entrare in sintonia con i bambini e rasserenare tutta la vita familiare con la sua semplice presenza. Anche la vita di Seth migliora in modo sensibile. Il Natale ormai alle porte sembra aver portato un magico dono alla famiglia Webster.

© Riproduzione Riservata.