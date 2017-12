UNA VITA/ È subito amore tra Teresa e Fernando? Mauro in preda ai dubbi (Anticipazioni 20 dicembre)

Anticipazioni Una Vita, puntata 20 dicembre: Teresa e Fernando, benefattore del patronato, sono sempre più vicini e il fatto non sfugge all'occhio attento di Mauro.

20 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Una Vita

Buone e cattive notizie si alterneranno nella puntata di Una Vita di oggi, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:10. In essa, infatti, le nozze di Juliana e Leandro sembreranno destinate a fallire miseramente: a causa dell'intromissione di Susana, il sacerdote si rifiuterà di celebrare la Messa e non metterà neppure a disposizione la Chiesa affinché tutto proceda come da programma. Ma proprio quando i due fidanzati saranno sul punto di demordere, arriverà Victor con la migliore notizia possibile: Celia ha trovato un prete disposto a sposarli, nonostante il parere contrario della collega. E il problema della chiesa potrà essere risolto in fretta: la cerimonia potrà infatti essere eseguita anche esternamente, alla presenza di amici e parenti. Sarà così che, proprio come accaduto per Pepa e Tristan oltre che Maria e Gonzalo ne Il Segreto, le nozze dell'anno verranno compiute. Juliana e Leandro saranno finalmente marito e moglie, dopo una vita intera passata a rincorrersi. A Susana non resteranno che le briciole e la rabbia per non essre riuscita a portare a compimento il suo progetto.

Una Vita: quali sono le vere intenzioni di Fernando

Le ultime puntate di Una Vita hanno sancito l'entrata in scena di un nuovo personaggio, destinato a diventare una presenza costante da qui in avanti. Avrete sicuramente intuito che stiamo parlando di Fernando, il benefattore del patronato che non sembra disposto ad abbandonare Teresa al suo destino, proprio come fatto dagli altri membri del direttivo. Sarà così che la maestra potrà ancora sperare nel futuro della scuola ed evidenzierà fin da subito un certo interesse nei confronti di quell'uomo affascinante, che non le ha voltato le spalle nel momento del bisogno. Il fatto non sfuggirà all'occhio attento di Mauro che cerherà di mettere in guardia l'amata sulle possibili cattive intenzioni di quetsa new entry. Ma considerando i pessimi rapporti che oramai legano i due protagonisti della telenovela spagnola, sarà davvero difficile credere che Teresa di ascolto al suo ex amante. Proprio questa crisi, segnerà il punto di avvio di una nuova storia d'amore?

