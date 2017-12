Uomini e Donne/ Anticipazioni, Gemma e Giorgio insieme a Natale? La speranza c'è (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over: Gemma Galgani e Giorgio Manetti trascorreranno insieme il Natale? La speranza c'è anche se non si parla di amore...

20 dicembre 2017 Anna Montesano

Gemma Galgani e Giorgio Manetti

C'è davvero ancora speranza di un ritorno di fiamma tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti? C'è chi spera che la risposta sia positiva e chi invece è davvero stanco di sentir parlare della coppia ad anni dalla loro rottura. I comportamenti nello studio di Uomini e Donne però ci confermano che questa possibilità, almeno per adesso e probabilmente anche per il futuro, è davvero da escludere. A confermarlo è anche Manetti che, nel corso di una lunga intervista rilasciata qualche tempo fa al settimanale Vero, su Gemma e sul loro rapporto ha svelato: "Ogni storia d'amore, anche se poi finisce male, regala degli insegnamenti" ha esordito il cavaliere, per poi spostare l'attenzione proprio sulla Galgani, escludendo la possibilità di un riavvicinamento alla dama più nota del Trono Over.

GEMMA E GIORGIO, INCONTRO PER NATALE?

"Io posso perdonare, ma non dimentico. - ha esordito il cavaliere - Ogni storia d'amore, quando finisce, porta via con sè tutta la frechezza che l'aveva precedentemente caratterizzata. Tutte le sensazioni belle e forti che ho provato, inevitabilmente, sono poi svanite nel tempo". Tra i due persiste un rapporto amichevole fatto di alti e bassi che comunque, grazie anche ai numerosi incontri nello studio di Uomini e Donne, continuano. Proprio in virtù di questo rapporto d'amicizia e dalla speranza della Galgani che la scintilla possa comunque riaccendersi, i due potrebbero rivedersi nel corso delle vacanze natalizie e magari trascorrerne una insieme, di certo i fan saranno in trepida attesa al ritorno in tv di Uomini e Donne!

© Riproduzione Riservata.