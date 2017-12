Uomini e Donne/ Anticipazioni, Paolo e Angela: scelta dopo Natale? Arriva l'annuncio (Trono Classico)

Uomini e Donne, Anticipazioni trono Classico: Paolo Crivellin e Angela Caloisi, la fatidica scelta arriva dopo Natale? In attesa dell'atteso annuncio!

20 dicembre 2017 Anna Montesano

Paolo Crivellin e Angela Caloisi

Si accendono i toni nello studio di Uomini e Donne mentre la corda si fa sempre più tesa per Paolo Crivellin ed accenna a spezzarsi. Come parso chiaro dalla puntata del trono Classico andata in onda ieri, Angela Caloisi non è più disposta ad andare avanti in questo modo, nell'attesa che il tronista conosca anche le altre corteggiatrici per poi fare la sua scelta ed è anzi convinta che l'unico scopo di Paolo sia prendere tempo per rimanere sul trono. "Paolo tu vuoi solo allungare il brodo, hai fatto una cosa senza senso. - è sbottata la corteggiatrice nella puntata di ieri, riferendosi al fatto che il tronista non l'abbia portata in esterna; poi aggiunge - Io quello che ho fatto l'ho fatto per uno scopo, aveva un senso, tu lo fai solo per allungare i tempi. Tu vuoi fare l'uomo che non deve chiedere mai, lo sai perchè sei falso? Perchè prima metti in panchina una, poi ne metti un'altra così allunghi il brodo".

PAOLO PRONTO A SCEGLIERE ANGELA: LA CONFERMA

Dure le parole di Angela che alla visione del bacio di Giorgia con Paolo lascia lo studio, appoggiata da tutti i presenti. Gli ultimi sviluppi, arrivati dalle nuove registrazioni del trono classico, ci svelano però che Angela tornerà e sarà proprio Paolo a rivolerla. I due sono stati avvistati a Napoli nel mezzo di un'esterna che li ha trovati sereni e molto complici, segnale che il tronista sia finalmente pronto a fare la sua scelta che potrebbe arrivare prima di Natale (quindi questa settimana se ci sarà un'ultima registrazione) o subito dopo le festività natalizie. Una cosa è certa: ormai Paolo Crivellin è pronto a prendere la sua decisione.

