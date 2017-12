Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over: Anna chiude l'amicizia con Giorgio e va via! (20 dicembre)

Uomini e Donne, oggi 20 dicembre 2017 in onda il Trono Over: Anna Tedesco chiude l'amicizia con Giorgio Manetti e lascia il programma tra le polemiche.

20 dicembre 2017 Anna Montesano

Anna Tedesco e Giorgio Manetti, Uomini e donne

La settimana di Uomini e Donne continua con una nuova puntata del Trono Over. Stavolta non si parte però con il video post puntata di Gemma Galgani perchè l'attenzione si è spostata sull'affaire Anna Tedesco. Dopo i messaggi letti da Gianni Sperti in studio la scorsa puntata, si vuole approfondire ulteriormente la cosa. Dopo la puntata Giorgio Manetti ha avuto un duro scontro con Gemma, spiegando ancora una volta che tra lei e la Tedesco non c'è stato nulla di intimo. Entrato in studio, il cavaliere però si scusa con la Galgani per aver perso la pazienza, ma la dama è fuoriosa con lui per termini poco carini usati. Tuttavia la rabbia lascia subito il posto ai ricordi e Gemma continua a ribadire che Giorgio si è "trattenuto dal baciarla", non capendone il motivo visto che di recente ha pubblicato su Facebook una foto che li vede insieme, qualche tempo fa.

ANNA CHIUDE CON GIORGIO: ADDIO DEFINITIVO?

Il battibecco riparte e trova la solita conclusione. Protagonista torna poi Anna Tedesco e i messaggi inviati a Giorgio e letti da Gianni Sperti. Il cavaliere dichiara che non l’ha più sentita e se ne dispiace ma Anna ci ha ripensato e oggi torna per fare delle domande proprio a lui. Il battibecco riparte e non tranquillizza la dama, mentre Gianni vorrebbe una risposta chiara da Giorgio, soprattutto vista la sua veemente reazione vista nel video del dopo puntata. Alla fine dello scontro Anna si dice molto delusa per il comportamento di Giorgio col quale chiude l'amicizia. La dama è decisa ad andarsene ma tutti cercano di trattenerla dal lasciare lo studio.

© Riproduzione Riservata.