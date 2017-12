AMICI 17/ Anticipazioni e news: Carmen e Biondo sempre più vicini al serale, ecco perchè (oggi, 21 dicembre)

Amici 17, anticipazioni e news del 21 gennaio 2017. Carmen Ferreri e Biondo sono sempre più vicini al serale: amatissimi sia dal pubblico che dai professori!

21 dicembre 2017 Anna Montesano

Carmen Ferreri, Amici 17

Marcello Sacchetta e Paolo Ciavarro sono pronti a presentare al pubblico di Real Time un nuovo appuntamento del daytime di Amici. Crescono le rivalità nella scuola più amata d'Italia tra le due squadre che nel nuovo appuntamento in studio, che potrebbe andare in onda proprio oggi. Cantanti e ballerini sono tornati in studio in una nuova registrazione che non vedremo però sabato pomeriggio (ricordiamo infatti che l'appuntamento con la diretta tornerà a gennaio, subito dopo le festività natalizie). Oggi assisteremo a nuove esibizioni dei ragazzi della scuola e, a quanto svelato dalle prime anticipazioni, anche all'introduzione di una novità per le sfide tra le due squadra che saranno visionate da una giuria popolare presente nel pubblico, composta da più persone. Sembra quasi un ritorno al passato al pubblico parlante, aspetto che molto piaceva al pubblico a casa.

BIONDO E CARMEN: L'ACCESSO AL SERALE È SEMPRE PIU' VICINO!

Intanto iniziano a farsi ben chiari alcuni dei nomi che potrebbero accedere alla fase del serale senza particolari problemi. Uno di questi è sicuramente Biondo, già amatissimo dal giovane pubblico di Amici e da sempre nelle prime posizioni della classifica di gradimento. Amatissima però è anche Carmen Ferreri e sia dal pubblico a casa - che nella scorsa settimana l'ha fatta balzare al primo posto della classifica di gradimento - che dai professori, che hanno per lei sempre molti complimenti. Saranno proprio loro ad esibirsi nella puntata speciale che li vede a confronto anche nella vendita dei singoli su Itunes. Chi vincerà tra i due cantanti?

