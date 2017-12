ANNA DAN/ La moglie di Gianni Morandi: la passione per l'arte e il cinema li ha uniti molto

Anna Dan, chi è la moglie di Gianni Morandi? La confessione del cantante: "Tra noi è scoppiato qualcosa di particolare, mi fece perdere la testa".

21 dicembre 2017 - agg. 21 dicembre 2017, 21.05 Anna Montesano

Gianni Morandi e Anna Dan

Anna Dan è un personaggio ormai entrato di diritto nel cuore del pubblico italiano e non solo perché la donna è la moglie di Gianni Morandi. Questa infatti ha sempre dimostrato di essere presente anche sui social network, dimostrando al pubblico di essere simpatica e di avere anche lei del talento. Quello che probabilmente ha unito ancora di più Anna Dan e Gianni Morandi è stata una passione reciproca per l'arte, la donna infatti adora andare alle mostre ma anche guardare film al cinema o in casa. Lo abbiamo capito dal suo profilo di Instagram dove spesso pubblicao commenti, foto o locandine di film. L'ultimo di cui ha parlato bene è quello di Paolo Genovese, The Place. Postando la copertina della pellicola Anna Dan ha scritto un semplice ma efficace: "Quando senti il bisogno di condividere un'emozione". Sempre di recente la donna era alla mostra di artisti messicani che si è tenuta a Bologna e ha pubblicato in merito a questa uno scatto fatto proprio da Gianni Morandi come ha voluto ribadire nei commenti, scrivendo #fotodimiomarito. (agg. di Matteo Fantozzi)

IL SUCCESSO DI GIANNI DOVUTO A SUA MOGLIE

Gianni Morandi deve tutto a sua moglie Anna Dan. I due si sono incontrati quando il cantante aveva già 50 anni ma l’amore che li ha travolti è stato così forte da convincerli a formare subito una famiglia con la nascita del figlio Pietro. I due si sono poi sposati ed oggi vivono un periodo sereno e magico. Ad Anna, Gianni Morandi deve non solo la sua serenità sentimentale ma anche i suoi grandissimi successi ottenuti negli ultimi 20 anni. A confessarlo è stato lo stesso Morandi ai microfoni di Donna Moderna: “Non ho mai avuto voglia di tradirla. Un incontro fortunato. Anche per la mia professione. Grazie alla forza che mi ha dato Anna ho fatto tanti dischi, condotto 2 Festival di Sanremo”, ha confessato Gianni. Un amore vero, profondo come quelli che sognano tutti, dunque, quello che vivono Gianni e Anna (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

UN AMORE SCOPPIATO A 50 ANNI

Anna Dan è la moglie di Gianni Morandi, una figura importante nella vita del cantante. I due si sono sposati il 10 novembre 2004 e nel 1997 è nato Pietro. Ricordiamo che per Gianni si tratta delle seconde nozze, dopo il primo matrimonio con l'annunciatrice televisiva Laura Ephrikian da cui sono nati: Marco, Marianna e Serena. Gianni Morandi e Anna Dan si sono conosciuti a Bologna, città natale del cantante. Morandi. grande tifoso del Bologna e protagonista di vari match della Nazionale Cantanti, stava giocando mentre Anna si trovava in tribuna per seguire la partita. Il colpo di fulmineo fu istantaneo tra i due che da allora non si sono più divisi. Qualche tempo dopo decisero di sposarsi in gran e il loro amore fu coronato dalla nascita di Pietro.

LE CONFESSIONI D'AMORE DI GIANNI MORANDI

Gianni Morandi, attraverso un'intervista rilasciata a donnamoderna, racconta il grande amore per la moglie: "È un miracolo dell’amore. Quando l’ho incontrata avevo già 50 anni ed ero divorziato da un pezzo. Tra noi scoppiò qualcosa di particolare, mi fece perdere la testa. Poi siamo maturati e andati avanti, ma sempre con allegria e una chimica pazzesca. Non ho mai avuto voglia di tradirla. Un incontro fortunato. Anche per la mia professione. Grazie alla forza che mi ha dato Anna ho fatto tanti dischi, condotto due Festival di Sanremo e oggi sono perfino nel mondo dei social". Una bellissima storia d'amore quindi tra i due destinata a durare per sempre. Morandi ha trovato in Anna Dan la metà perfetta cosa che ribadisce spesso anche attraverso i social.

