ANTONIA KLUGMANN / La chef creativa ed ecosostenibile (Masterchef Italia 7)

Antonia Klugmann è il nuovo giudice di Masterchef Italia 7 al via a partire da questa sera. Prenderà il posto dello chef Carlo Cracco. Confermati Bastianich, Barbieri e Cannavacciuolo.

21 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Antonia Klugmann

“SOLO CHI SEGUIRÀ IL CRITERIO A CUI SI ISPIRA IL FORMAT DI MASTERCHEF ARRIVERÀ FINO IN FONDO”.

Parte questa sera la settima edizione di Masterchef Italia 7 che in questa prima puntata porta delle interessanti novità. Il cast di giudici si comporrà di un elemento differente, infatti al posto dello chef stellato Carlo Cracco vi sarà la new entry Antonia Klugmann. La chef, con il suo carisma e temperamento ha intenzione di far dimenticare i severi e temuti giudizi dello chef Cracco portando all’interno dello show cooking la sua creatività. Antonia Klugmann è la chef stellata di un noto ristorante del Friuli, L'argine a Vencò. Le sue origini sono triestine, tuttavia la Klugmann sente di essere friulana proponendo nel suo ristorante una cucina creativa, ma allo stesso tempo che tenga in considerazione ricordi e sapori legati al suo territorio. In una recente intervista Antonia ha spiegato ciò che si aspetta da questa nuova ed incredibile esperienza a Masterchef e dai concorrenti: “Non mi aspetto dai concorrenti che realizzino una cucina perfetta, so che non sono professionisti ma devono però dimostrare tutta la loro creatività e tutto il loro impegno. Solo chi seguirà il criterio a cui si ispira il format di MasterChef arriverà fino in fondo”.

“PRESTO HO CAPITO CHE IL MIO DESTINO ERA CUCINARE”

Per conoscere bene Antonia Klugmann, basta sapere che è una chef sostenibile, creativa ma allo stesso tempo rispettosa dell’ecosistema e di come da giovane di fronte ad una possibile professione di avvocato, sentì il richiamo della cucina: “Avevo poco più di vent’anni, studiavo Giurisprudenza alla Statale di Milano. Chiamai a casa, a Trieste. Dissi: voglio fare la cuoca. Sono medici entrambi, erano sconcertati: all’epoca fare la cuoca era considerato una professione umile, mica c’era MasterChef . Mia mamma se la cavò così: Antonia, male che vada, un lavoro in mensa lo trovi sempre”. Inoltre la chef ha parlato anche dei suoi colleghi che immediatamente l’hanno fatta sentire di famiglia, e ironicamente ha associato ciascuno chef ad un piatto: “Cannavacciuolo è un piatto di pasta, ma elegantissimo. Tonino ha mani così aggraziate. Barbieri ai tortellini. Anzi, una bella fetta di mortadella, ne va matto, ed infine Joe è un hamburger. Mi sento vicino a lui. Conosco il background della sua famiglia”.

