ANTONINO CANNAVACCIUOLO / Il suo binomio perfetto: rispetto per le persone e gli ingredienti (Masterchef 7)

Lo chef e personaggio televisivo Antonino Cannavacciuolo confermato nella giuria della settima edizione di Masterchef Italia in onda da questa sera su Sky Uno. Anticipazioni.

21 dicembre 2017 Francesca Pasquale

LO CHEF PIÙ POPOLARE DEL PAESE

Antonino Cannavacciuolo è lo chef patron del Ristorante Hotel Villa Crespi situato nel comune di Orta San Gulio in provincia di Novara, che gestisce insieme a sua moglie Cinzia Primatesta dal 1999. Dinamico, burbero, ma ironico con i suoi 140 kg e due metri di altezza Antonino Cannavacciuolo in pochi anni è riuscito a diventare il cuoco più popolare del Paese. La sua fama lo precede riuscendo ad ottenere un successo dietro l’altro non solo con i programmi televisivi e quindi come giurato a Masterchef Italia, ma anche con i suoi libri che puntualmente vendono un sacco di copie e con gli eventi a cui presenzia e di cui diventa protagonista. Antonino Cannavacciuolo è un vero napoletano, sia nel linguaggio che nella cucina tuttavia per quanto riguarda il lavoro sa essere più nordico di un norvegese. Lo chef infatti in una recente intervista ha raccontato di come il suo successo sia arrivato dopo tanti sacrifici, lavorando duramente da quando aveva tredici anni e grazie ad un binomio perfetto che fa sempre suo: il rispetto per le persone e per gli ingredienti.

NAPOLI, INTER E JUVENTUS IN LISTA PER VINCERE LO SCUDETTO, MA I BIANCONERI PIÙ ATTREZZATI”

Le origini napoletane, Antonino Cannavacciuolo le porta sempre con se tant’è che ospite di Sky Calcio Show, lo chef stellato di fronte alle domande di Ilaria D’Amico ha così parlato del momento del Napoli calcio: “l Napoli, ma anche Inter e Roma, hanno meno scelte della Juve se viene un raffreddore a qualche giocatore. Ma non è colpa di Sarri che è un grande professionista e neanche di ADL che sta facendo grandi cose non avendo una multinazionale alle spalle. Le società sono aziende e non possono avere perdite perché si fallisce. Peccato per il ko con la Juve, il pari era forse più giusto, il Napoli se la giocherà fino alla fine anche perché nel girone di ritorno verrà fuori la preparazione in montagna che altri non hanno". Ha quindi aggiunto di essere convinto che la Juventus sia la favorita numero uno a vincere lo scudetto, nonostante la concorrenza del Napoli e dell’Inter: ““Napoli, Inter e Juventus sono in lista per vincere lo Scudetto, ma i bianconeri sono più attrezzati. Se hanno un’assenza, sanno come rimpiazzarla. Napoli e Inter invece sono più indietro da questo punto di vista. Se Icardi prendesse un raffreddore, per esempio, i nerazzurri andrebbero in difficoltà. Napoli-Juventus? Gli azzurri hanno avuto paura di vincere, alla fine la partita l’hanno fatta“.

