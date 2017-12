ANTONIO ALBANESE / Grande protagonista al cinema e al teatro (Panariello sotto l’Albero)

L’attore, regista, comico ed imitatore italiano è ospite nello show di Rai 1, Panariello sotto l’Albero in scena al Modigliani Forum di Livorno. Anticipazioni.

21 dicembre 2017

Antonio Albanese

NEL FILM “COME UN GATTO IN TANGENZIALE”

Antonio Albanese, noto comico e attore italiano è atteso quale grande ospite nel super show prenatalizio, Panariello sotto l’Albero in scena al Modigliani Forum di Livorno e in diretta su Rai 1 in due serate imperdibili. Al centro delle due serate evento ci sarà sicuramente la comicità di Giorgio Panariello che però sarà affiancato da ospiti che di volta in volta impreziosiranno il suo spettacolo e condivideranno con lui il palcoscenico per riproporre alcuni dei suoi vecchi ma anche nuovi personaggi. Si potrà ammirare un Antonio Albanese sicuramente nel pieno della sua verve creativa che ancora una volta saprà mostrare la sua indiscussa bravura nonché talento che lo rendono un artista completo sia in teatro che in televisione. Inoltre Antonio Albanese è però atteso anche nelle sale italiane con il film Come un gatto in tangenziale, commedia italiana in cui recita al fianco di Paola Cortellesi che uscirà il 28 dicembre. Sicuramente l’ospiata a Panariello sotto l’Albero sarà l’occasione anche per promuovere questa nuova pellicola che ha sicuramente le carte in regola per trasformarsi in un grande successo.

SPETTACOLO DI CAPODANNO AL CREBERG TEATRO BERGAMO

Gli impegni per Antonio Albanese tuttavia si moltiplicano. L’imitatore italiano è infatti protagonista il 31 dicembre al Creberg Teatro Bergamo nello spettacolo Personaggi. In questa occasione che coincide con il Capodanno, Antonio Albanese porterà in scena i mille volti dei suoi personaggi, quelli cioè con i quali ama raccontare anche in maniera irriverente il nostro presente. Il suo obiettivo con questo spettacolo è quello di far diventare teatro la nostra realtà quotidiana attraverso alcune maschere nonché prototipi che la società impone. Diverrà allora l’Ottimista colui che vive cioè in un mondo perfetto, tutto suo; Cetto La Qualunque e quindi il candidato politico poco incline all’onestà; l’Epifanio con i suoi mille sogni irrealizzabili; il Sommelier che sa essere etereo nel decantare il vino e tanti altri. Persone normali, visi conosciuti che si potrebbero scorgere in un amico, in un parente o in un vicino di casa ma che sanno mettere a nudo tutte le nostre abitudini e i nostri difetti.

