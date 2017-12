BEAUTIFUL / Anticipazioni 21 dicembre: Ridge licenzia Thomas dalla Forrester Creations

Anticipazioni Beautiful, puntata 21 dicembre: Ridge è furioso con Thomas e decide di licenziarlo dalla Forrester Creations. Sally chiede aiuto a Steffy ma...

21 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Beautiful

Sarà una puntata assolutamente da non perdere quella che i telespettatori di Beautiful potranno seguire oggi su Canale 5 a partire dalle ore 13:40. In essa, infatti, assisteremo ad uno scontro epocale tra Ridge e Thomas: era da tempo che ciò non accadeva, ovvero da quando il primo aveva scoperto la verità sulla gravidanza di Caroline. Ma questa volta è Sally ha rappresentare il motivo del contendere tra i due talentuosi stilisti: Ridge sarà furioso nell'apprendere che il figlio ha donato un assegno da 100.000 euro alla Spectra, al fine di salvare la sua azienda dal fallimento. Si presenterà al loft per chiarire con lui la situazione ma si troverà davanti proprio alla causa di tutti i problemi ovvero a quella stessa Sally che solo pochi giorni prima ha rubato alla collezione alla Forrester Creations. Per questo l'amministratore delegato sarà letteralmente furioso con lei e con Thomas, arrivando a prendere una decisione dettata dalla rabbia del momento...

Beautiful: Ridge licenzia Thomas

Arrabbiato dopo aver sorpreso i Tally in un incontro romantico al loft, nella puntata di Beautiful di oggi Ridge licenzierà su due piedi Thomas, colpevole di avere tradito nel peggiore dei modi la sua famiglia e la Forrester Creations. Sarà una decisione inaspettata e liberatoria allo stesso tempo per il fratello di Steffy, che da tempo non si sentiva a suo agio nell'azienda, in quanto costantemente sottovalutato dal padre e dal nonno. Sarà compito di Sally, consapevole di essere la causa di tutti i problemi dell'amato, cercare di rimediare a questa situazione. Per questo la rossa si recherà da Steffy, provando a convincerla a fare un passo indietro e a non giungere ad una soluzione tanto drastica nei confronti di Thomas. Ma la signora Spencer, che in passato aveva sostenuto il fratello in ogni modo (anche quando tutto era contro di lui) questa volta non vorrà sentirne ragione: se Thomas non farà un passo indietro nelle sue decisioni, per lui non ci sarà più posto nell'azienda di famiglia...

