BELEN RODRIGUEZ / Foto, sigaretta e autoreggenti: esplode di nuovo la polemica sul web!

Belen Rodriguez attira nuovamente l'attenzione su di sè con una foto in cui appare a gambe scoperte, con autoreggenti e sigaretta in bocca. E la polemica esplode...

21 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Belen Rodriguez (Instagram)

Belen Rodriguez sa come restare sulla cresta dell'onda, anche se ciò a volte significa causare polemiche e critiche nel difficile mondo del web. Che il merito sia del 'maestro' Fabrizio Corona o delle esperienze vissute sulla sua propria bella, la showgirl più chiacchierata d'Italia è riuscita a tornare alla ribalta proprio nel momento in cui la sua popolarità sembrava essere arrivata ai minimi storici. Il motivo? La scena rubata dalla sorella Cecilia che, forte della sua criticata relazione con Ignazio Moser e della rottura avvenuta in diretta con Francesco Monte (a sua volta all'apice della popolarità) è riuscita a conquistare l'interesse della televisione, delle riviste e delle agenzie di marketing. E cosa si inventa Belen per evitare di essere messa in secondo piano? Ecco la foto che nessuno si aspettava e che in poche ore ha scatonato critiche, ma anche molte approvazioni.

Belen Rodriguez con sigaretta e autoreggenti, foto

Solo pochi giorni fa era teneramente seduta con il figlio Santiago e intenta a scrivere la letterina per Babbo Natale, ma ora l'immagine che Belen Rodriguez vuole dare di sé è decisamente diversa: sensuale come non mai, la showgirl appare con le gambe scoperte e autoreggenti in bella vista, mentre tiene una sigaretta in bocca. Il tutto accompagnato dalla semplice scritta: 'Dame Fuego' (clicca qui per vedere la foto in questione). E come già accaduto in passato, quando la Rodriguez era apparsa con la sigaretta, ecco che in poche ore le critiche si sono diffuse nel suo seguitissimo profilo social: tra chi la ritiene sensuale e stupenda e chi invece ritiene che dovrebbe dare il buon esempio ai followers, ce n'è davvero di tutti i gusti a conferma di quella che ormai è una certezza consolidata. Nel bene e nel male, infatti, Belen Rodriguez e il suo grande clan riescono sempre a far parlare di sè...

