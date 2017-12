Bounce/ Oggi in tv su Rete 4: curiosità sul film con Ben Affleck (21 dicembre 2017)

Bounce, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 21 dicembre 2017. Nel cast: Ben Affleck, Gwyneth Paltrow, Joe Morton e Natasha Henstridge, alla regia Don Roos. Il dettaglio.

21 dicembre 2017 - agg. 21 dicembre 2017, 16.14 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rete 4

Un dramma dalle tinte rosa della commedia romantica, tutto questo è Bounce, l'offerta della seconda serata di oggi, 21 dicembre, di Rete4. Tra i protagonisti di questa pellicola c’è anche l’attore americano Joseph Thomas Morton Junior nato a New York il 17 ottobre del 1947. Suo padre era un ufficiale dell’esercito degli Stati Uniti ma lui ha preferito alla carriera militare il mondo dello spettacolo esordendo sul grande schermo nel 1977 grazie al regista Joan Micklin Silver nell’ambito della pellicola Between the Lines a cui ha fatto seguito due anni più tardi un buon film come … e giustizia per tutti diretto dal regista Norman Jewison. Nel 1983 lo ricordiamo nel cast dell’esilarante commedia La pantera rosa – Il mistero Closeau per la regia di Blake Edwards e nel 1986 nello splendido Mississippi Adventure diretto da Walter Hill. Tra le altre pellicole che hanno ottenuto un certo seguito ricordiamo Terminator 2 – Il giorno del giudizio di James Cameron, Amore per sempre, Decisione critica, L’allievo, Speed 2 – Senza limiti, Il segno della libellula – Dragnofly, Una voce nella notte, Batman v Superman: Dawn of Justice di Zack Snyder.

NEL CAST BEN AFFLECK

Il film Bounce va in onda su Rete 4 oggi, giovedì 21 dicembre 2017, alle ore 23.35. Una pellicola drammatica e sentimentale che è stata girata e prodotta negli Stati Uniti d'America nel 2000 sotto la regia di Don Roos il quale si è occupato anche della scrittura del soggetto e della sceneggiatura. Si tratta di una produzione firmata Miramax Films con le musiche della colonna sonora che sono state scritte da Mychael Danna, il montaggio eseguito da David Codron e nel cast sono invece presenti attori piuttosto conosciuti come Ben Affleck, Gwyneth Paltrow, Joe Morton, Natasha Henstridge, Tony Goldwyn, Johnny Galecki e David Paymer. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

BOUNCE, LA TRAMA DEL FILM

Buddy è un giovane agente pubblicitario di successo che non riesce a mettere ordine nella propria vita sentimentale. Per concludere un importante contratto pubblicitario con un’azienda, si ritrova a Los Angeles ma al momento di rientrare si ritrova bloccato in aeroporto per via di una bufera di neve. Anche grazie al proprio carattere solare ed espansivo, nelle ore passate nell’infrastruttura, fa la conoscenza di una giovane e bella donna di nome Mimi reduce da un convegno che ha in parte filmato con una propria telecamera ed un uomo di nome Greg. I tre dopo aver fatto amicizia iniziano a raccontare delle rispettive vite e nello specifico Greg fa presente i problemi di natura sentimentale che ha con la propria moglie ed i propri figli per via della distanza che c’è per gran parte dell’anno in ragione dei suoi impegni di lavoro. Colpito dalla situazione e deciso a fare una gentilezza nei suoi confronti, Buddy decide di cedere il suo biglietto aereo grazie al quale Greg può evitare di passare la notte in quella città e quindi rientrare prima dalla moglie. Le cose non vanno peggio per Buddy che passerà la notte assieme alla bella Mimi per uno dei suoi tanti incontri casuali. Il mattino seguente Buddy e Mimi si alzano nella loro camera d’albergo apprendendo di una terribile notizia, l’aereo su cui viaggiava Greg è caduto senza alcun superstite. Una notizia che getta nella disperazione l’uomo che incomincia ad avvertire dei pesanti sensi di colpa. Tornato a casa per via dell’accaduto, Buddy inizia a darsi all’alcol rendendosi necessario la frequentazione di un corso di disintossicazione. A circa un anno di distanza Buddy decide di andare a trovare la moglie di Greg per dagli una mano. I due iniziano a frequentarsi dando il via ad una relazione sentimentale che viene messa in forse dall’arrivo di Mimi che mostra alla donna le immagini delle ultime ore passate in aeroporto dal marito prima del disastro. Immagini che evidenziano quanto fatto da Buddy. La relazione viene messa in forse fino a che la verità non viene a galla.

