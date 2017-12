BRUNO BARBIERI / Diventa il simbolo della raccolta fondi per le mense francescane (Masterchef Italia 7)

Lo chef più stellato d’Italia Bruno Barbieri confermato nella giuria della nuova edizione dello show cooking di Sky, Masterchef Italia 7. Anticipazioni e news.

21 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Bruno Barbieri, Masterchef Italia 7

AMBASCIATORE DELL’OPERAZIONE PANE

Al via la nuova edizione dello show cooking targato Sky, Masterchef Italia 7, in onda in prima serata a partire da questa sera 21 dicembre. Un appuntamento da non perdere con un cast eccezionale soprattutto per quanto riguarda la giuria. Confermati tre dei quattro giudici presenti nelle passate edizioni. Tra questi Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Antonia Klugmann che prenderà il posto dello chef uscente Carlo Cracco. Nello specifico lo chef italiano con il maggior numero di stelle Michelin in carriera, Bruno Barbieri in queste ore che precedono la prima puntata della settimana edizione di Masterchef Italia è stato impegnato in un’iniziativa lodevole, mostrando il suo volto per una importante raccolta fondi. Barbieri è infatti diventato ambasciatore dell’Operazione pane, una campagna che raccoglie fondi per le mense francescane e che in Italia contribuisce a dare aiuto e cibo a chi ne ha bisogno e si trova in difficoltà costruendo anche una rete di rapporti che permette di reinserire le persone più bisognose nuovamente nella vita di tutti i giorni.

HA CUCINATO PER BEN 35 FAMIGLIE

Un Barbieri in una veste decisamente insolita che è stato toccato nel profondo da questa esperienza che gli ha permesso di comprendere appieno il grande sostegno e aiuto, ma anche conforto e rifugio che trovano quanti si recano alla mensa. Nonostante le sue stelle Bruno Barbieri ha cucinato insieme agli altri volontari per ben trentacinque famiglie intrattenendosi anche con loro. Intervistato da Il resto del Carlino, Barbieri ha parlato di come è stato accolto alla mensa: “Mi hanno dedicato una zirudela. Sapevano che ero quello di Masterchef che stava dedicando loro del tempo, perché non ho solo cucinato ma dopo ho parlato con loro, ci siamo fatti le foto, abbiamo giocato e scherzato per rompere il ghiaccio. Quando le famiglie sono arrivate e le ho ricevute alla porta erano stupite, che meravigliosa energia... mi si è accapponata la pelle. Magari non faccio beneficenza, ma in quel momento ero lì con Erik Lavacchielli, lo chef del Fourghetti, e dal pomeriggio cucinavamo per loro. La prima cosa che mi hanno chiesto i ragazzi sono stati i selfie, perché nonostante la fame, l’idea di avere una foto con un masterchef e farla vedere a scuola il giorno dopo azzera il resto”.

