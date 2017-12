Barbara D'Urso/ Federica Panicucci la detesta? "Non lo so ma a me sta simpatica!"

21 dicembre 2017 Anna Montesano

Lo aveva anticipato in diretta a Pomeriggio 5, svelando di aver "promesso la copertina natalizia ad un noto settimanale", oggi scopriamo che questo settimanale è Oggi. Barbara D'Urso conclude l'anno 2017 raccontandosi nel corso di una lunga intervista che attraversa lavoro, famiglia, amore e qualche gossip. In particolare l'accento si pone sull'ormai a lungo chiacchierato ritorno della conduttrice in prima serata. Più volte infatti negli scorso mesi la D'Urso ha accennato di essere a lavoro per un'importante novità e nell'intervista a Oggi confessa: "Io esco tutte le sere ma non sono mai stanca. Con Mediaset stiamo lavorando a un’idea. Non avrei fatto il Capodanno di Canale 5 e non farei mai il Grande fratello. Invece, siccome l’azienda ci tiene a fare un prime time con me, ne stiamo studiando uno con un’idea nuova".

RIVALITÀ CON FEDERICA PANICUCCI?

La serata di Capodanno, come è ormai noto, sarà invece condotta da Federica Panicucci che, secondo alcune voci, non avrebbe grande simpatia per la collega. Quando però lo si chiede alla D'Urso, la risposta è: "Non lo so. E, se fosse, non capirei davvero perché. A me è simpatica e ritengo che sappia fare bene il suo lavoro". Dal lavoro si passa all'amore e, dopo aver negato ogni flirt a lei attribuito nel corso dell'ultimo anno, ad Oggi la D'Urso in merito dichiara: "Vorrei innamorarmi perdutamente di un uomo che si innamori perdutamente di me. È la cosa che più mi manca. - e aggiunge - Ma cosa devo fare se non succede? Sono una donna irrisolta. Non riesco a lasciarmi andare, a non pensare che ho una mia maturità, certi valori, i miei rigori: chiunque al mio posto si farebbe corteggiare un po’ da uno un po’ dall’altro, tanto per gratificarsi, per divertisi e punto. - così conclude - Io no, non ci riesco, mi dico che giocare e basta per me sarebbe davvero ridicolo".

