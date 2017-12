COLORADO/ Anticipazioni e ospiti 21 dicembre: Sergio Sylvestre e Shade sul palco

Colorado, anticipazioni e ospiti ottava puntata 21 dicembre: Paolo Ruffini, Federica Nargi e Gianluca Scintilla Fubelli accolgono Sergio Sylvestre e il rapper Shade.

21 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Colorado

L’appuntamento con Colorado continua anche nella settimana natalizia. Oggi, giovedì 21 dicembre, Paolo Ruffini, con Federica Nargi e Gianluca "Scintilla" Fubelli, conduce l’ottavo appuntamento dello show comico di Italia 1. Lo show sfiderà la prima serata di “Panariello sotto l’albero” di cui sarà protagonista Diana Del Bufalo, fidanzata proprio del padrone di casa di Colorado, Paolo Ruffini. In vista del Natale, la produzione dello show ha organizzato una serata magica. Sul palco, infatti, in qualità di ospiti saliranno Sergio Sylvestre e il rapper Shade. Sergio, dopo aver vinto Amici 15 ha conquistato la scena musicale con la sua incantevole voce. Sul palco di Colorado, Sergio porterà la magia del Natale con le canzoni del suo ultimo album "Big Christmas" in cui ha reinterpretato alcune delle canzoni natalizie più famose. Il rapper Shade, invece, interpreterà insieme ai PanPers la nuova parodia musicale.

COLORADO, ANTICIPAZIONI: PAOLO RUFFINI E I COMICI DI COLORADO

Come in ogni puntata di Colorado, Paolo Ruffini, con la sua ironia, sarà il padrone di casa pronto ad accogliere sul palco i comici di Colorado. Molto atteso è il ritorno di uno dei monologhisti più amati, Maurizio Battista; ci saranno, poi, le principesse "scorrette" Claudia Campolongo, Beatrice Baldaccini e Martina Lunghi, Leonardo Manera con il suo taxista populista e Alberto Farina e Scintilla in una esilarante parodia di "Er Monnezza". Paolo Ruffini, su Instagram, ha ricordato l’appuntamento ai fans invitandoli a non perdere la puntata: “Amici miei, con #Colorado è più facile essere felici...anche durante le feste di #Natale! Vi aspettiamo domani in prima serata su #Italia1! Ci si diverte abbestia!”.

