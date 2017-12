Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser / Attacchi a Monte e avvertimenti all’hater: ‘Fuori ti spaccavo la faccia’

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: la coppia prosegue serenamente la storia d'amore tra interviste doppie e 'minacce' agli hater, lei sogna di sposarlo e avere tanti figli

21 dicembre 2017 Valentina Gambino

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Questo è il periodo d’oro di Cecilia Rodriguez. La sorellina minore di Belen, uscita fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip, ha creato notevole scompiglio. Intervistata tra le pagine del settimanale ‘Chi’, insieme alla sua famiglia al completo, la giovane ha però ribadito di avere trovato il grande amore al fianco di Ignazio Moser, l’ex ciclista per il quale ha lasciato in diretta il fidanzato storico Francesco Monte. "Io dico che sotto l’albero ho voglia di diventare mamma. E non scherzo! L’età è giusta. Ho trovato il mio uomo, quello giusto, va bene così. Non voglio diventare mamma da vecchia”, ha confidato la modella: cosa ne penserà il buon Ignazio? Intanto i due, continuano ad appassionare gli estimatori e fare arrabbiare gli hater. Ed infatti, tra le ultime prese di posizione, l’intervista doppia de Le Iene ha fatto abbondantemente discutere per via di paragoni spinti tra il suo ex fidanzato e l’attuale, considerato dalla modella più dotato e capace. L’ex tronista di Uomini e Donne, proprio di recente è stato ancora una volta attaccato.

Cecilia attacca Monte e Ignazio ‘minaccia’ un hater

"Non è il poverino della situazione - racconta la sorella di Belen intervistata da Nuovo TV - Nel tempo mi ha trascurata", aggiunge riferendosi a Francesco Monte. Il ragazzo è stato considerato la vittima della situazione dopo essere stato lasciato in diretta ma Cecilia, non ci sta di passare per la carnefice di turno. "Io non mi sono giustificata con lui durante il confronto, lui non è il poverino della situazione – spiega in dettaglio - Per molto tempo Francesco si è dedicato al suo lavoro, mi ha trascurata e io sono mi sono allontanata. Sono convinta di meritare la felicità che ho trovato accanto a Ignazio. Prima di entrare nella Casa nutrivo qualche dubbio sui miei sentimenti per Francesco. Litigavamo tanto per gelosia e anche per incomprensioni caratteriali. Dentro la Casa ho trovato il coraggio di prendere una decisione. Monte sa che tra noi c’erano problemi". Ed intanto, l’attenzione su Cecilia e Ignazio è proseguita ancora durante l’ultimo appuntamento della stagione con Le Iene Show. Lo scorso martedì sera, la Rodriguez ha incontrato il suo hater ed Ignazio, ha pensato bene di fargli un discorsetto chiarificatore: "Ora perché siamo qui e tu sembri anche simpatico, ma se mi trovassi all'esterno, per strada e insultassi la mia ragazza io ti spaccherei la faccia".

© Riproduzione Riservata.