Chi è il fidanzato di Diana Del Bufalo/ Paolo Ruffini, dalla crisi al ritorno di fiamma

21 dicembre 2017 Anna Montesano

Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo

Continua la storia d'amore tra Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini, nonostante gli alti e bassi vissuti. Attraverso un'intervista a Radio 24, il conduttore ha di recente raccontato la crisi avuta con Diana Del Bufalo tra il serio e il faceto. Il comico ha dichiarato che la bufera è passata ed oggi i due sono più uniti che mai. Spiegate anche le motivazioni della rottura precedente che sembrano però essere più un piccolo sketch comico: "Sto ancora con Diana. Questa estate era scappata con uno e poi è tornata. Si è messa con un altro, con un chirurgo plastico, su cui lei ha dato anche giudizi lusinghieri a livello sessuale. Ma io sono a favore del poliamore, tutta la vita. Riccardo Bianciotti, un mio collaboratore, si è fidanzato con la mia ex moglie. È una cosa straordinaria". Ricordiamo che dopo la fine del matrimonio con Claudia Campolongo, il comico toscano si è innamorato di Diana Del Bufalo, conosciuta proprio sul palco di Colorado nel 2015.

LA STORIA DEL LORO AMORE

La loro relazione viene ufficializzata nel 2016, un annuncio che tuttavia scatenò non poche critiche, soprattutto nei confronti di Diana. Paolo Ruffini ha raccontato anche di un problema di salute avuto alcuni anni fa nel corso dell'intervista. Problema che lo ha portato alla circoncisione. Il comico aveva un danneggiamento e con l'aiuto dell'urologo è riuscito a risolvere il problema. Paolo Ruffini, il 31 dicembre, salirà sul palco della Città del Teatro per scandire il conto alla rovescia nella notte di San Silvestro. Sulla trasformazione delle dinamiche amorose, che quello no, non hanno ‘campanili’, tra la generazione della cornetta e quella di Facebook ruoterà lo spettacolo a ruota libera «Io? Doppio!», con lui una coppia di donne, Diana Del Bufalo e Claudia Campolongo.

