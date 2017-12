Chi è l’assassino di Ivan?/ Le tre rose di Eva 4, Vittorio Astori smascherato nell'ottava puntata

Chi è l'assassino di Ivan nella fiction Le tre rose di Eva 4? Vittorio Alfieri smascherato nell'ottava puntata, in onda questa sera su canale 5. Ecco chi scopre la verità.

21 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Vittorio Alfieri

Chi ha ucciso Ivan? E’ questa la domanda che i fans de Le tre rose di Eva 4 continuano a porsi. Tutta la trama della quarta stagione della fiction di canale 5 ruota intorno all’omicidio di Ivan Astori, morto nel corso della prima puntata. Fabio Astori, il fratello di Ivan, è sempre stato convinto che ad ucciderlo fosse stato Alessandro Monforte al punto da aver organizzato un piano perfetto per vendicarsi. Nel corso della settima puntata, però, Elena ha trovato un ragazzo che ha visto Alessandro alla radura la sera della morte di Ivan. Riesce così a trovare le prove che scagionano Alessandro che può così lasciare il carcere e tornare alla sua vita. Tutto, dunque, torna all’inizio della vicenda. L’omicidio di Ivan continua ad essere avvolto dal mistero. Fabio, nel frattempo, sempre più vicino ad Aurora, si convince dall’innocenza di Alessandro ma non è disposto a lasciare impunito l’assassino del fratello. Decide così di cominciare nuovamente le indagini per scoprire la verità.

VITTORIO ALFIERI SMASCHERATO

Il colpo di scena che il pubblico de Le tre rose di Eva 4 si aspettava arriverà nell’ottava puntata, in onda questa sera, alle 21.20 su canale 5. Il cerchio intorno a Vittorio Alfieri è sempre più stretto. Fabio, infatti, riesce a trovare la prova che dimostra come sia lui l’assassino di Ivan. Fabio, così, costringe Vittorio a confessare tutto davanti a Lea e a Carlo ma il colonnello ha ancora un asso nella manica da tirare fuori e giocare. Vittorio, infatti, mostra a Fabio i video di Ivan che nasconde un’amara verità e che sconvolgerà Fabio. Cosa ci sarà di così pericoloso in quel video? Fabio deciderà di non denunciare più Vittorio Alfieri nascondendo la verità e lasciando un punto interrogativo sulla morte di Ivan? Lo scopriremo questa sera.

