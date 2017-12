DIANA DEL BUFALO/ Il supervarietà impreziosito dal suo carisma (Panariello sotto l’Albero)

Diana Del Bufalo affiancherà Giorgio Panariello nello show prenatalizio Panariello sotto l’Albero in onda su Rai 1 per due serate imperdibili. Anticipazioni e news.

21 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini

IL SUO COMPITO È FAR ENTRARE NELLO SHOW LA COMPONENTE TECNOLOGICA

Il supervarietà Panariello sotto l’Albero oltre al mattatore di serata Giorgio Panariello, avrà l’attrice e conduttrice Diana Del Bufalo che è alla prima del suo primo grande ed importante impegno in un programma in prima serata. Secondo le anticipazioni che circolano sul web per Diana Del Bufalo vi sarà il compito di far entrare nello show la componente tecnologica. Attesi inoltre tantissimi grandi ospiti come Antonio Albanese, Biagio Antonacci, Christian De Sica, Gianni Morandi, Fiorella Mannoia e tanti altri che impreziosiranno il varietà che rimarrà comunque targato Panariello, il quale resterà sempre al centro della scena. Gli occhi come detto sono puntati su Diana Del Bufalo che in passato ha condotto anche Colorado e che sicuramente saprà arricchire maggiormente queste due serate all’insegna di tanto divertimento e buon umore.

PAOLO RUFFINI: “STO ANCORA CON DIANA ANCHE SE MI HA TRADITO”

Nonostante queste importante gratificazioni e riconoscimenti a livello professionale, Diana Del Bufalo non può dire altrettanto della sua vita privata. L’attrice e conduttrice infatti in questi giorni è stata al centro dell’attenzione mediatica a causa di alcune dichiarazioni del suo fidanzato Paolo Ruffini che intervistato da Radio 24 ha deciso di parlare della sua storia d’amore con la Bufalo e della relativa crisi finita su tutti i giornali. Queste le parole del noto conduttore: “Sto ancora con Diana. Questa estate era scappata con uno e poi è tornata. Si è messa con un altro, con un chirurgo plastico, su cui lei ha dato anche giudizi lusinghieri a livello sessuale. Ma io sono a favore del poliamore, tutta la vita. Riccardo Bianciotti, un mio collaboratore, si è fidanzato con la mia ex moglie. È una cosa straordinaria. E la mia ex dice che fa l’amore meglio con lui, è più contenta adesso…pensa un po' te”. Tuttavia nonostante i dissapori e la crisi i due innamorati sono tornati insieme.

