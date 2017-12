FIORELLA MANNOIA/ Pronta al tour 'Combattente' con concerti nei teatri (Panariello sotto l'albero)

Fiorella Mannoia sarà; ospite del Panariello sotto l'albero, a breve con una serie di concerti a teatro per privilegiare atmosfera più intima e riservata. Il tour si chiamerà 'Combattente'

21 dicembre 2017 Francesco Agostini

Fiorella Mannoia (web)

La cantante Fiorella Mannoia sarà uno degli ospiti del programma Panariello sotto l'albero, condotto dallo stesso comico toscano. La Mannoia sarà uno dei tanti ospiti presenti nello show e con la sua voce potente, armonica e melodiosa, potrà rallegrare il pubblico presente. La famosa cantante ripartirà a breve con una serie di concerti a teatro, una cosa diversa rispetto a chi segue la musica neli stadi oppure all'interno dei palazzetti. Il tour si chiamerà 'Combattente'. Ecco come Fiorella Mannoia ha spiegato questa scelta coraggiosa ma al tempostesso intrigante sulle pagine de La Gazzetta di Parma: "Suonare in uno stadio o a teatro è completamente diverso, perché cambia l'approccio di chi ti guarda. In un palazzetto non puoi notare assolutamente le espressioni facciali e non hai il contatto diretto con il pubblico. A teatro, invece, l'atmosfera è molto più intima e riservata." Per il pubblico che la ama questa sarà un'occasione straordinaria per rendersi conto da vicino della potenza sonora di una cantautrice importante come Fiorella Mannoia e di vederla in una veste intima e privata.

VITA PRIVATA

La vita privata di Fiorella Mannoia è sempre stata avvolta dal mistero. Al di là della sua musica, l'intimità della cantante non è mai trapelata fino in fondo, lasciando curiosi i giornali rosa e quelli scandalistici. Almeno fino a qualche tempo fa. L'anno scorso, infatti, immediatamente dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo, è finalmente emerso il rapporto che la lega ad un uomo di ben 26 anni più giovane di lei. L'uomo in questione è uno dei professori di Amici, il popolare programma di Maria De Filippi, e si chiama Carlo Di Francesco, di 37 anni. Fiorella Mannoia ne ha 63. Nonostante il divario enorme che passa tra i due amanti (potrebbero essre tranquillamente mamma e figlio) la cantante è innamoratissima. Così ha raccontato le sue emozioni al blog Gossipetv.com: "Sono dieci anni che io e Carlo stiamo insieme. Forse per la prima volta nella mia vita sto con qualcno che mi fa sentire veramente bella. Erano anni che non provavo una sensazione simile." Anche se piuttosto schivo, il pubblico nel corso degli anni ha imparato ad apprezzare il porfessore di Amici per le sue grandi qualità e per la sua professionalità. Certo, qualche sorriso in più forse non guasterebbe ma è carattere...

