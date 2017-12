Federica Vincenti e Michele Placido/ L’attrice contro il gossip: "Intervista trasformata in fake news”

Federica Vincenti e Michele Placido separati in casa? Arriva la smentita dell'attrice che fa chiarezza sulla sua intervista con una lettera-sfogo in cui punta il dito contro il gossip.

21 dicembre 2017 Emanuela Longo

Federica Vincenti e Michele Placido (Foto: da Facebook)

Sarebbe stato tutto stravolto, ingigantito, mal compreso: in una nuova lettera-sfogo su Vanity Fair la moglie di Michele Placido, Federica Vincenti, torna a fare chiarezza su quanto dalla stessa dichiarato in una precedente intervista di qualche giorno fa. Dalle sue parole era stato inteso, tra le righe, come il matrimonio tra i due fosse ormai arrivato al capolinea, consumato forse dalla grande differenza di età. "Non ho mai detto di aver lasciato mio marito", ha però tuonato la Vincenti, spiegando come le ultime ore siano state per lei un vero e proprio inferno ed un grande dolore, "Perché un’intervista dove si parlava semplicemente di musica e vita è diventata poi improvvisamente altro". A fare del male all'attrice sarebbero stati soprattutto i tanti titoli agli articoli che riprendevano la sua intervista e nei quali si parlava di un "addio", di fatto mai pronunciato dalla stessa. Quella stessa intervista, dunque, sarebbe stata distorta al punto tale da trasformarsi in una "fake news". Un "ingigantimento del nulla" tale da farla sentire vittima e con lei il figlio che ha avuto proprio da Michele Placido.

LA DURA LETTERA-SFOGO DELLA MOGLIE DI PLACIDO

Il tema centrale dell'intervista iniziale rilasciata da Federica Vincenti al medesimo settimanale, dunque, si sarebbe del tutto spostato con esiti negativi e, a quanto pare, dolorosi. Il suo intento era stato quello di raccontare la sua rinascita da un punto di vista artistico, condividendo al tempo stesso un tema che credeva potesse interessare a molte donne e uomini e che, di fatto, si basava essenzialmente sulla "trasformazione di un rapporto: che cosa significa stare con un uomo con cui sei cresciuta in un amore che subisce per forza di cose cambiamenti, momenti difficili". La stessa attrice torna a domandarsi chi non ha mai subito momenti difficili in un rapporto di coppia. "Dal dire che col tempo e la maturità cambiano desideri, voglie, forze, al dire che l’ho sbattuto fuori dalla mia vita e ci stiamo separando, divorziando, ci passa un’infinità", ha ancora precisato. E se per 17 anni ha tentato di stare lontana dalla parte più cattiva e becera del gossip, ora la Vincenti sembra esserci caduta dentro con tutte le scarpe. Adesso, dunque, torna a chiedere rispetto, quello che è venuto meno subito dopo la sua intervista. Quindi ha puntato il dito contro il gossip chiedendo a gran voce di ridare peso alle parole, diffidando da quelle che vengono trasformate: "Non toccate la tenerezza infinita di una storia d’amore".

© Riproduzione Riservata.