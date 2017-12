GIANNI MORANDI/ Tra me ed Anna c'è una chimica pazzesca (Panariello sotto l'albero)

Gianni Morandi torna in tv ospite di Panariello sotto l'albero dopo le polemiche dovute alla foto con Marilyn Manson. Cosa cosa ci stupirà stasera? Il grande rapporto con la sua Anna

21 dicembre 2017 Francesco Agostini

Gianni Morandi (Instagram)

L'eterno ragazzo Gianni Morandi sarà uno degli ospiti del comico toscano Giorgio Panariello, all'interno del programma televisivo Panariello sotto l'albero. Tra i tanti ospiti che ci saranno, Gianni Morandi sarà certamente uno dei più amati dal pubblico, vista la sua lunga percorrenza nel mondo della televisione e della musica italiana. Nonostante sia un cantante di successo, Morandi ha mantenuto sempre quell'umiltà giusta che nella vita, vuoi o non vuoi, serve sempre. E' proprio per questo moivo, infatti, che Morandi non parla mai di sé e dei suoi traguardi nelle interviste ma sempre di qualcun altro che per lui è molto importante. Una su tutte, la moglie Anna. Racconta Gianni Morandi alla rivista Donna Moerna: "Quando conobbi Anna io non ero più un ragazzino, avevo già 50 anni e venivo da un matrimonio fallito. Tra noi è scattato subito qualcosa, poi, è chiaro, siamo maturati e ci siamo evoluti, ma alla fine siamo sempre stati noi stessi. Io non ho mai avuto il pensiero di tradirla, mai; tra me ed Anna c'è una chimica pazzesca. Anche da un punto di vista professionale il nostro incontro è stato qualcosa di magico."

LE FOTO

Gianni Morandi, come tutti sappiamo benissimo, non è solo un cantante di successo ma, negli ultimi anni, è diventato anche un vero e proprio fenomeno di costume. Soprattutto grazie al social network Facebook, dove il cantate ha l'abitudine di postare foto in quantià, 'tutte rigorosamente scattate da Anna', la moglie. Ogni volta che Morandi posta una foro su Facebook, i commenti si sprecano, il più delle volte positivi. Certo, c'è sempre qualce burlone che bonariamente lo prende in giro ma si tratta comunque di una sparuta minoranza e nulla più. Ma di tutte le foto che Gianni Morandi ha poostato ce n'è stata una che ha decisamente riscosso più successo delle altre: è quella assieme a Paolo Bonolis (e fin qui tutto normale) e, udite udite, Marilyn Manson, uno dei cantanti metal più duri del panorama mondiale della musica. Gianni Morandi si è definitivamente superato grazie al suo commento disincantato della foto stessa: "Foto scattata assieme a famoso cantante americano, facente parte del gruppo omonimo. Molti lo hanno definito come il Diavolo, l'Anticristo, il male... io l'ho trovato solo un ragazzo tranquillo. Se questo è il male..."

© Riproduzione Riservata.