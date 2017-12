GEMMA GALGANI E GIORGIO MANETTI / Uomini e Donne, lasciano insieme lo studio per un chiarimento e...

Gemma Galgani e Giorgio Manetti, Uomini e Donne trono over: questo pomeriggio tornano le dinamiche televisive dei protagonisti senior, la dama supplicherà il suo ex di darle un bacio.

21 dicembre 2017 - agg. 21 dicembre 2017, 15.49 Valentina Gambino

Gemma Galgani e Giorgio Manetti

Ancora lacrime per Gemma Galgani nello studio di Uomini e Donne. La dama scoppia in un nuovo pianto e Maria De Filippi chiede allora a Giorgio di uscire con lei per calmarla e chiarire fuori in modo da non ripetere sempre gli stessi argomenti. Il pubblico a casa è infatti stufo di dover ascoltare sempre recriminazioni e dichiarazioni d'amore che negli anni non cambiano, come testimonia il commento di un telespettatore che sul web scrive: "Ancora gemma e giorgio basta basta basta con questo teatrino perchè non escono finalmente dalla trasmissione e fanno quello che vogliono stanno in trasmissione da 10 anni devono far largo ad altre persone e situazioni nuove queste cariatidi finalmente a casa, Maria deve capire vuole o non vuole che deve mandarli a casa che brutto spettacolo che danno patetici lagnosi invecchiati ma attaccati alla loro" conclude. (Anna Montesano)

ANNA-GEMMA-GIORGIO: LA STORIA NON SI CHIUDE...

Oggi pomeriggio, puntali come sempre sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, torneranno le dinamiche del trono over di Uomini e Donne. Gemma Galgani e Giorgio Manetti, ancora una volta saranno i protagonisti principali dell’appuntamento in onda su Canale 5 dalle 14.45 in poi. Successivamente, la trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi, andrà in vacanza per il periodo natalizio. Scopriamo di seguito, cosa accadrà oggi, eccovi a seguire, tutte le anticipazioni. Ancora una volta, il trono senior metterà in primo piano le nuove dinamiche del triangolo formato da Anna-Giorgio-Gemma. Dopo aver messo in evidenza tutti i dettagli sull’esterna tra l’ex fidanzato e la Tedesco, la torinese ha voluto interrompere le polemiche facendo un ballo con Raffaele. Dopo aver chiuso le danze, la torinese deciderà di tornare all’attacco e così, ci sarà un nuovo incontro-scontro proprio tra la Galgani ed Anna. Le due non faranno altro che accusarsi a vicenda, fino a creare un nuovo siparietto trash che ci saluterà per condurci lentamente verso il nuovo anno.

Gemma chiede un bacio a Giorgio: Tina l’accusa ancora

Maria De Filippi nel corso della puntata del trono over di Uomini e Donne che andrà in onda oggi pomeriggio, cercherà di cambiare argomento e spazzare via le polemiche parlando della storia finita male tra Gianfranco e Gina. Lei lamenta di averlo sentito solo all’inizio mentre lui, racconta della dipartita del suo adorato cane ed anche di abitudini diverse. Mentre inizialmente la dama vuole chiudere la frequentazione, successivamente decide di pensarci su. Ed intanto, Gemma lascerà lo studio in lacrime seguita da Giorgio pronto a consolarla e convincerla a rientrare. Dopo essersi fatta convincere dal suo ex, tornando in onda i due rientrando e si concederanno anche un ballo insieme con la supplica di un ultimo bacio. Per Tina Cipollari infatti, la dama avrebbe elemosinato un contatto che lei ammette candidamente di avere richiesto. Successivamente la Galgani, affermerà anche di essere entrata in confusione per ‘colpa’ delle parole di Giorgio reo di averla illusa ancora una volta.

© Riproduzione Riservata.