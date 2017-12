GIANFRANCO CROBU/ Uomini e Donne, critiche per il cavaliere: "Non si deve appoggiare ad una donna"(Trono Over)

Gianfranco Crobu al centro della puntata odierna del trono over di Uomini e Donne: finisce la frequentazione con la dama Gina che poi decide di pensarci su.

21 dicembre 2017 - agg. 21 dicembre 2017, 15.26 Stella Dibenedetto

Gianfranco Crobu

Sia Gina che Titti non hanno apprezzato il comportamento di Gianfranco Crobu. Il cavaliere di Uomini e Donne spiega di avere ancora delle "regole" in quanto vive a casa dei genitori e ha degli orari per quanto riguarda la cena. Di fronte a questo, Titti dichiara di trovarlo "bambino" e di avere bisogno di un uomo al suo fianco che abbia tra le tante cose un'indipendenza economica. Anche il pubblico accusa il cavaliere e tra i commenti social sbotta: "Quest’uomo se tale si può definire che vive ancora con il babbo è la mamma scaricando su di lei ogni minima responsabilità, poi finisce il suo ricamo dicendo “ sono uscito con titti” e ancora si legge "Ma alla sua tenera età, deve ancora stare alle regole del babbo per gli orari del cellulare? Non si può sentire! Secondo me ha altri inciuci" scrive un altro. (Anna Montesano)

PERPLESSITÀ IN STUDIO

Penultimo appuntamento con il trono over di Uomini e Donne prima della pausa natalizia. Al centro della puntata odierna, non ci saranno solo Giorgio Manetti e Gemma Galgani ma anche Gianfranco Crobu. Il cavaliere, giunto in trasmissione per conoscere e corteggiare Gemma, dopo aver chiuso la frequentazione con la dama storica del programma di Maria De Filippi, ha conosciuto Rita ma anche con quest’ultima l’amicizia è giunta al termine. Nel corso dei precedenti appuntamenti, alla corte di Gianfranco sono arrivate nuove dame, pronte a conquistarlo. Il cavaliere, colpito da Gina, ha deciso di concederle una possibilità. I due si staranno frequentando ancora o la loro amicizia sarà già giunta al termine? Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno più volte manifestato le proprie perplessità sulle intenzioni di Gianfranco, dicendosi convinti che sia più interessato alla popolarità che all’amore. Sarà vero? Gianfranco stupirà tutti curante l’incontro con Gina?

GINA CHIUDE CON GIANFRANCO E POI CI RIPENSA

Gianfranco Crobu e Gina sono due dei protagonisti dell’appuntamento odierno del trono over. Il cavaliere e la dama si accomodano al centro dello studio per discutere del loro rapporto. Gina confessa di aver avuto inizialmente un’ottima impressione. Poi, però, Gianfranco è sparito lasciando molti dubbi in Gina. Il cavaliere svela che è venuto a mancare il suo cane e spiega che, pur essendo interessato a Gina, hanno abitudini molto diverse. Lui, infatti, abita ancora con i genitori e la dama lo considera ancora troppo figlio e poco interessato a spiccare il volo iniziando una vera storia. Gina decide così di chiudere la frequentazione, ma poi decide di pensarci un po’ su. I due, dunque, continueranno a sentirsi o chiuderanno l’amicizia? Lo scopriremo solo a gennaio del 2018 quando il trono over di Uomini e Donne tornerà in onda.

© Riproduzione Riservata.