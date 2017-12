GIORGIO PANARIELLO/ Grandi risate in prima serata: per il pubblico "Panariello sotto l'albero è un successo!"

Giorgio Panariello, Flavio Insinna e il caso Striscia: “Anche io ho scatti d'ira, siamo umani”. Le ultime notizie sul comico e sulla vicenda che ha coinvolto il collega

21 dicembre 2017 - agg. 21 dicembre 2017, 23.12 Silvana Palazzo

Giorgio Panariello (Foto: da Facebook)

Risate ed emozioni: è questo il motto di questo primo appuntamento con Giorgio Panariello e il suo show "Panariello sotto l'albero". Tanti gli ospiti ma tanti anche i monologhi del conduttore e comico che sta riscuotendo un vero e proprio successo. Il pubblico da casa è entusiasta e lo dimostrano i tantissimi complimenti che continua a ricevre, minuto dopo minuto, Panariello. Sul suo profilo Facebook si leggono infatti messaggi come: "Giorgio sei mitico grazie mi stai facendo ridere e ne avevo bisogno veramente tanto grazieeee", e ancora "Ti sto guardando assieme a mio marito, abbiamo Riso un sacco, bravooo Giorgio sei sempre al top,sei il numero Uno, Ti adoro!" e infine "Sei una bella persona Giorgio....mi ha fatto molta tenerezza e mi ha rattristato un po la storia della tua infanzia. Mi dispiace molto per quello che hai vissuto". (Anna Montesano)

IL COMICO TORNA IN TV CON GRANDI SORPRESE

Giorgio Panariello one man show: il comico torna in tv con un varietà che propone personaggi vecchi e nuovi. Un po' come gli amici che saliranno con lui sul palco del Modigliani Forum di Livorno... Stasera e domani sarà dunque in prima serata su Raiuno con “Panariello sotto l'albero” e l'attrice Diana Del Bufalo sparring partner. Tra gli ospiti c'è Antonio Albanese, del quale invidia «la possibilità che ha avuto di sperimentarsi anche nel cinema drammatico di qualità». Questa è quella che ritiene una mancanza nella sua carriera. Nell'intervista al Messaggero ha parlato anche del suo distacco dal personaggio pubblico: «Giorgio si dimentica di esserlo, se lo tocchi in una cosa intima e personale ha reazioni umane, scatti d'ira, anche in pubblico». E così il personaggio Panariello può stare antipatico al pubblico. Qualcosa di simile è accaduto a Flavio Insinna per la vicenda che lo vede coinvolto con Striscia la Notizia: «Queste cose possono succedere a tutti, ovunque. Credo che Insinna abbia avuto sfortuna. Nel momento di tensione di un programma, possono scapparti delle cose che non pensi».

GIORGIO PANARIELLO, I “BUONI” DELLA TV E I SOCIAL

In tv esistono i cattivi? Giorgio Panariello preferisce usare termini diversi: «Ci sono dei personaggi che il pubblico conosce come esempi di bontà, poi nella vita non sono così. Però non sono cattivi». E il comico cita per fare alcuni esempi Totò, Eduardo, Aldo Fabrizi. Nell'intervista al Messaggero ha parlato anche del suo rapporto con i social, in particolare delle Stories di Instagram a cui invece la collega Diana Del Bufalo è particolarmente affezionata. «Le mie sono storie di tutti i giorni, come cantava Riccardo Fogli. Quelle storie là non le capisco bene», ha dichiarato proprio a proposito di quelle social. «Diana mi ha insegnato qualcosa, ma lo dimenticherò dopodomani». Giorgio Panariello è di un'altra generazione: «La mia priorità non è sapere quanti followers ho. Ma se non considerassi il web farei uno sbaglio. Il mondo è ormai questo». E lo s capirà anche a “Panariello sotto l'albero”, perché il suo varietà è anche uno spaccato di vita quotidiana.

