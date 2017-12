HEARTS OF CHRISTMAS/ Su Canale 5 il film con Emilie Ullerup (oggi, 21 dicembre 2017)

Hearts of Christmas, il film in onda su Canale 5 oggi, mercoledì 21 dicembre 2017. Nel cast: Emilie Ullerup e Kristoffer Polaha, alla regia Monika Mitchell. La trama del film nel dettaglio.

21 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Canale 5

NEL CAST EMILIE ULLERUP

Il film Hearts of Cristmas va in onda su Canale 5 oggi, giovedì 21 dicembre 2017, alle ore 16:40. Una pellicola di genere commedia sentimentale realizzata nel 2016 grazie a una coproduzione avvenuta tra Stati Uniti e Canada per la regia di Monika Mitchell mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati scritti da J. B. White. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Russ Howard III, la scenografia è stata realizzata da Heather Coutts mentre nel cast figurano Emilie Ullerup, Kristoffer Polaha, Sharon Lawrence, Crystal Lowe, Nicholas Carella e Rachel Hayward. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

HEARTS OF CHRISTMAS, LA TRAMA DEL FILM

In uno dei principali ospedali di una cittadina canadese, al reparto neonatale lavora la bravissima Alice. Una straordinaria professionista che nel corso degli anni si è fatta apprezzare per capacità organizzative e per competenza meritandosi il ruolo di supervisore dell’unita di terapia intensiva. Per una serie di situazioni, la povera Alice è costretta a lasciare prima del previsto questo lavoro che ama tantissimo per cui le feste di Natale ormai alla porte, coincideranno come il periodo nel quale Alice lascerà il posto di lavoro e tanti colleghi che l’hanno apprezzata e voluta bene. Tra queste c’è la giovane Jenny che ha visto proprio in Alice un importante punto di riferimento oltre che un’amica sincera sempre pronta ad ascoltare e dare una mano. Colpita da questo addio alquanto anticipato nei tempi e nei modi, Jenny decide di organizzare una bellissima festa di addio in onore di Alice. Tuttavia le intenzioni di Jenny trovano una forte opposizione nel neo arrivato Matt. Quest’ultimo è stato assunto dalla direzione dell’ospedale per occuparsi della gestione finanziaria ed in particolare di eliminare tutti gli sprechi che negli ultimi anni si sono palesati negli ultimi anni. Un compito che naturalmente va a cozzare con le intenzione di Alice giacchè per Matt non c’è alcune necessità di destinare dei soldi dell’ospedale per organizzare una festa d’addio seppur si tratti di una dipendente che ha dedicato gran parte della propria vita a questa causa. Come spesso accade in queste situazioni Matt e Jenny si andranno a scontrare quasi quotidianamente innescando una serie di situazioni convergenti che per poco non portano al licenziamento della stessa Jenny. Uno scontro totale e costante che però ha il risultato di far passare molto tempo ai due a contatto permettendo loro di conoscersi meglio e quindi gettare le basi per un bellissimo rapporto d’amore.

© Riproduzione Riservata.