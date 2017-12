IL SEGRETO / Beatriz scopre la verità sulle nozze di Matias (Anticipazioni 21 dicembre)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 21 dicembre: Beatriz attende con ansia di poter parlare con Matias ma al suo posto si presenta Marcela con il peggiore annuncio...

21 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Il Segreto tornerà oggi su Canale 5 a partire dalle ore 16:10, concedendo spazio alle novità relative alla salute di Raimundo. Dopo il colpo in testa, il suo stato desterà grande preoccupazione tra i suoi cari, a partire da Donna Francisca che farà immediatamente chiamare il dottor Zabaleta. Nessun riuscirà a capire cosa stia davvero accadendo, ma finalmente l'uomo darà qualche segno di miglioramento. Si risveglierà improvvisamente anche se continuerà a non proferire parola, fissando il vuoto e non rispondendo alle domande delle altre persone. Sarà questo un cattivo presagio o il peggio potrà dirsi passato per uno dei personaggi più amati della telenovela spagnola? Mentre alla villa ci sarà grande preoccupazioni per le sorti di Raimundo, suo nipote Matias avrà altro a cui pensare, deciso ad informare quanto prima Beatriz sulle novità della sua vita e sulle imminenti nozze con Marcela.

Il Segreto: Beatriz scopre la verità su Matias

Nella puntata odierna de Il Segreto, Beatriz e Matias si daranno appuntamento per chiarire la loro situazione. La giovane Dos Casas sarà felice di rivedere il suo ex fidanzato, sicura che lui voglia chiederle di tornare ad essere una coppia. Purtroppo però sarà costretta ad ascoltare le parole che mai si sarebbe aspettata. Non solo: esse usciranno dalla bocca di Marcela che, precederà il suo fidanzato, parlando con Beatriz prima che sia lui a chiarire la situazione. La figlia del mugnaio, infatti, si presenterà all'appuntamento e informerà la rivale delle prossime nozze, senza però aggiungere i dettagli sulle vere ragioni di quel matrimonio di convenienza. Solo in seguito arriverà Matias, il quale si troverà davanti ad una Beatriz sconvolta ed incredula: a quel punto a lui toccherà soltanto il difficile compito di confermare la versione dei fatti della sua futura sposa, spezzando definitivamente il cuore alla povera Beatriz....

