Inkheart - La leggenda del cuore d'inchiostro/ Oggi in tv su Rai 2: curiosità sul film (21 dicembre 2017)

Inkheart - La leggenda del cuore d'inchiostro, il film in onda su Rai 2 oggi, giovedì 21 dicembre 2017. Nel cast: Brendan Fraser e Andy Serkis, alla regia Iain Softley. Il dettaglio.

Fantasy e avventura, queste sono le caratteristiche di Inkheart - La leggenda del cuore d'inchiostro sorprendentemente in onda nella seconda serata di oggi, 21 dicembre, su Rai2. Questa pellicola non ha ottenuto il riscontro sperato dalle case cinematografiche ed in particolare i guadagni netti totali sono arrivati a circa 62, 5 milioni di dollari il che ha fatto desistere dal continuare il previsto progetto che voleva altri due sequel della pellicola che sarebbero dovuti uscire rispettivamente con i titoli di Inkspell (Veleno d’inchiostro) e Inkdeath (Alba d’inchiostro). Nel cast è presente anche e soprattutto l’attore americano Brendan James Fraser che ha ottenuto uno straordinario successo nel mondo grazie all’interpretazione del personaggio di Rick O’Connel in tre film di genere avventura di enorme seguito come La Mummia, La mummia il ritorno e La Mummia – La tomba dell’imperatore. Nato ad Indianapolis il 3 dicembre del 1968, Fraser ha esordito sul grande schermo nel 1991 recitando nella pellicola Dogflight – Una storia d’amore per la regia di Nancy Savoca. Negli anni ha recitato in tantissimi altri film di successo tra cui Crash – Contatto fisico, Viaggio al centro della Terra 3D, G.I. Joe – La nascita dei Cobra, Una rete di bugie, Misure straordinarie e Non lasciarmi sola.

NEL CAST BRENDAN FRASER

Inkheart - La leggenda del cuore d'inchiostro va in onda su Rai 2 oggi, giovedì 21 dicembre 2017, alle ore 23.25. Il film fantastico è stato realizzato nel 2008 per effetto di una coproduzione che ha visto impegnate case cinematografiche di diverse nazioni tra cui anche Italiane la cui distribuzione è stata curata dalla Eagle Pictures. La pellicola è uscita nelle sale cinematografiche nel 2008 sotto la regia di Iain Softley con soggetto tra dal romanzo Cuore d’inchiostro scritto da Cornelia Funke e sceneggiatura adattata da David Lindsay-Abaire. Nel cast sono presenti tantissimi attori piuttosto conosciuti ed apprezzati dal grande pubblico come nel caso di Brendan Fraser, Andy Serkis, Eliza Bennett, Paul Bettany, Helen Mirren, Sienna Guillory e Jamie Foreman. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

INKHEART - LA LEGGENDA DEL CUORE DI INCHIOSTRO, LA TRAMA DEL FILM

Il buon Mortimer è un bravissimo rilegatore di libri antichi. La sua è una vera e propria passione supportata da un dono tanto bello quanto pericoloso. Infatti, l’uomo fa parte della stirpe della Lingua di fata ed ossia quando legge un libro ad alta voce immediatamente uno dei personaggi raccontati nel libro viene trasportato sulla Terra in carne ed ossa. Come se non bastasse, affinchè questo esperimento possa completarsi sarà una persona reale a fargli posto. Una fredda sera d’inverno Mortimer è alle prese con la rilegatura di un libro intitolato Inkheart. Un libro che non aveva mai visto prima e preso dalla curiosità inizia a leggerlo stando ben accorto di non farlo ad alta voce. Purtroppo in un momento di distrazione, si lascia trasportare dall’enfasi del racconto e legge ad alta voce. Le conseguenze sono drammatiche in quanto la propria amata moglie Theresa scompare nel nulla naturalmente dando spazio ad un personaggio del libro che si è palesato in un qualsiasi angolo della Terra. Disperato, l’uomo, non può fare altro che piangere la scomparsa della moglie e prendersi cura della loro figlia Meggie di soli tre anni. Nove anni più tardi da questa drammatica notte, Meggie è diventata una splendida adolescente mentre Mortimer continua a lavorare occupandosi della rilegatura di vecchi libri stando ben attento a non commettere mai più lo stesso errore. Una sera si imbatte in una copia di quel libro e poco dopo si presenta davanti ai propri occhi Dita di polvere, ed ossia il personaggio che lui ha fatto diventare reale a scapito della moglie. Questo personaggio lo mette a conoscenza di come alcune personaggi cattivi dello stesso libro e nello specifico Capricorno con i suoi scagnozzi lo stiano cercando per sfruttare il suo dono. La cosa tuttavia non sembra preoccupare più di tanto Mortimer che anzi appare deciso a sfruttare questa situazione con l’aiuto della figlia Meggie per riabbracciare la moglie Theresa dando così inizio ad una meravigliosa avventura.

