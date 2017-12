IO E MARLEY/ Oggi in onda su Tv8: info streaming del film con Owen Wilson (21 dicembre 2017)

Io e Marley, il film in onda su Tv8 oggi, giovedì 21 dicembre 2017. Nel cast: Owen Wilson, Jennifer Aniston, Eric Dane e Kathleen Turner, alla regia David Frankel. Il dettaglio della trama.

Il film in prima serata su Tv8

Su TV8 serata in compagnia di Owen Wilson e Jennifer Aniston con “Io e Marley”. Intervistata da ScreenWeek l’attrice ha parlato della famiglia Grogan, protagonista del film: “Non è una famiglia da favola, non si tratta di fantasia. Bensì questa storia racconta la vera esperienza di John Grogan colui che ha scritto il libro e che nel film è interpretato da Owen… Certe situazioni possono essere frustranti e ti portano ad esplodere: li vedrete litigare ed essere sotto pressione, sognando la loro vita precedente. Le grandi scelte hanno sempre delle conseguenze e comportano anche sacrifici. Ma la contropartita è inestimabile. L’amore che gli dà Marley e quello verso i loro figli li ricompenseranno di tutti i momenti difficili che hanno passato”. Owen Wilson ha aggiunto: “Devi sempre chiederti se le decisioni che stai prendendo corrispondono a quello che vuoi veramente. Chi non si è mai trovato in questa situazione? L’importante è non avere rimorsi, una cosa fondamentale”. Nel film, clicca qui per vedere il trailer, sono 22 i Labrador che hanno interpretato Marley (la storia compre 14 anni). Ricordiamo che il film va in onda dalle 21.15 su Tv8 e lo potremo seguire anche in diretta streaming, grazie al portale della rete televisiva, cliccando qui.

CURIOSITÀ

Una pellicola di genere commedia e drammatica che è stata affidata alla regia di David Frankele si basa sul soggetto tratto dal romanzo autobiografico di John Grogan, la sceneggiatura invece, è stata estesa da Scott Frank e Don Roos. La produzione è stata firmata da Karen Rosenfelt e Arnon Milchan mentre le case di produzione che hanno fatto parte del progetto sono Fox 2000 Pictures, Regency Enterprises e Sunswept Entertainment, la distribuzione è stata gestita dalla 20th Century Fox almeno in Italia e il montaggio è stato realizzato da Mark Livolsi con le musiche della colonna sonora che sono state composte da Theodore Shapiro. Il film è stato realizzato in USA nel 2008 con la durata pari a 115 minuti. Io e Marley, complice l'accoppiata vincente formata dai due attori protagonisti, ha riscosso un successo strepitoso sia in patria che nel resto del mondo. La pellicola è infatti riuscita ad incassare oltre 142 milioni di dollari sono negli States e circa 100 a livello internazionale. Oltre a Jennifer Aniston ed Owen Wilson, nel cast di Io e Marley troviamo anche Eric Dane, che nel film interpreta il personaggio di Sebastian. Eric Dane è un attore statunitense famoso in tutto il mondo per aver preso parte alla serie tv Grey's Anatomy in cui ha vestito i panni dell'affascinante Marck Sloan. Dal 2014 fa parte del cast di attori principali di The Last Ship, serie tv action che in Italia viene trasmessa da italia 1.

NEL CAST OWEN WILSON E JENNIFER ANISTON

Il film Io e Marley va in onda su Tv8 oggi, giovedì 21 dicembre 2017, alle ore 21.15. Una pellicola che è stata prodotta e realizzata nel 2008, diretta da David Frankel e interpretata da Owen Wilson, Jennifer Aniston, Eric Dane, Kathleen Turner, Alan Arkin e Nathan Gamble. La trama del film ha liberamente tratto ispirazione dall'opera romanzata da John Grogan, il personaggio protagonista del film, assieme a sua moglie Jennifer Grogan. A vestire i panni della famiglia Grogan troviamo due delle icone hollywoodiane più amate ed osannate degli ultimi anni. Stiamo parlando di Owen Wilson e Jennifer Aniston. Io e Marley è uscito nei cinema italiani nell'aprile del 2009 e due anni dopo è stato realizzato un sequel dal titolo Io & Marley 2 - Il terribile che non è mai stato distribuito nelle sale cinematografiche. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

IO E MARLEY, LA TRAMA DEL FILM

La novella coppia di sposi formata da John e Jennifer Grogan dice addio al Michigan per iniziare una nuova vita in Florida. Sono entrambi giornalistici professionisti ed hanno fortunatamente trovato un'interessante lavoro presso due redazioni differenti della stessa città. La nuova vita pone i Grogan a confronto con una realtà differente e soprattutto nuove difficoltà che rischiano di mettere a repentaglio la solidità del matrimonio. Inoltre, i rispettivi impieghi lavorativi impegnano entrambi per l'intero arco della giornata, producendo gravi ripercussioni sul loro rapporto. Improvvisamente Jennifer, nel tentativo di risanare il matrimonio, esprime il desiderio di avere un altro bambino (la coppia ne ha già tre) ma John è troppo preso dalla sua carriera lavorativa e non si sente pronto ad affrontare questa nuova sfida. E così, consigliato da uno dei suoi migliori amici, porta a casa uno splendido esemplare di Golden Retriver di nome Marley. Il simpatico cucciolo sconvolgerà l'esistenza della famiglia Grogan, portando una ventata di vivacità e serenità in famiglia.

