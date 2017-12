ISOLA DEI FAMOSI 2018 / Anticipazioni e Cast: il pubblico potrà decidere in Saranno Isolani!

Isola dei Famosi 2018, anticipazioni e cast della 13esima edizione in partenza il prossimo 22 gennaio con Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino in Honduras come inviato.

21 dicembre 2017 - agg. 21 dicembre 2017, 22.08 Valentina Gambino

Isola dei Famosi 2018

L'Isola dei Famosi 2018 è molto vicina, manca infatti un mese esatto all'inizio delle avventure in Honduras con Alessia Marcuzzi alla conduzione dall'Italia in studio e Stefano De Martino come inviato in Honduras. La grande novità di questa edizione è il contest lanciato a breve sul web, Saranno Isolani. Questo permetterà al pubblico di scegliere un solo concorrente tra i tanti che saranno tirati in ballo. Personaggi meno noti degli altri che avranno la possibilità di farsi conoscere nell'arco di pochi giorni, quando sarà il pubblico a votarli. Ecco chi saranno i concorrenti: Anna Adornato, Asia Valente, Barbara Bertanza, Deianira Marzano, Federico Dolce, Francesco Balacco, Roberto Caldara, Franco Terlizzi, Miriam Adinolfi e Valerio Schiavone. La favoritissima per raggiungere gli altri concorrenti in Honduras è la procace Asia Valente che sul web sta già spopolando soprattutto per la sua bellezza. Staremo a vedere chi avrà la meglio in questa novità prettamente legata alla nuova stagione de L'Isola dei Famosi 2018. (agg. di Matteo Fantozzi)

Marina La Rosa tra i concorrenti?

Sale la febbre per l’Isola dei Famosi 2018. Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino hanno già cominciato a registrare i lanci ma il pubblico è curioso di scoprire chi saranno i naufraghi. Nelle ultime ore è spuntato un nome nuovo che, se fosse confermato, sarebbe un bel colpo per il reality. Come fa sapere il settimanale Oggi, in Honduras, potrebbe sbarcare Marina La Rosa, diventata famosa dopo aver partecipato alla prima, storica edizione del Grande Fratello insieme, tra gli altri, a Pietro Taricone e Cristina Plevani. Tuttavia, secondo il settimanale Oggi, la partecipazione di Marina La Rosa all’Isola dei Famosi 2018 sarebbe ancora avvolta dal mistero dal momento che la siciliana non vuole lasciare i figli di sette e cinque anni. Marina La Rosa, dunque, sbarcherà in Honduras insieme tra gli altri a Bianca Atzei, Chiara Nasti, Francesco Monte e l’ereditiera Elettra Lamborghini? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Parte la sfida tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino

In attesa della prima puntata dell’Isola dei Famosi 2018, prevista per il 22 gennaio, parte ufficialmente la sfida tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino. La conduttrice, per mettere a suo agio il nuovo inviato, l’ha sfidato in una speciale sfida di ballo che parte proprio oggi. Ad annunciarlo è stata la stessa Alessia che, su Instagram, ha pubblicato un video invitando tutti i followers a fare lo stesso. “Caro Stefano De Martino, oggi comincia la mia sfida con il mio grandissimo cavallo di battaglia: il loto senza aiutarsi con le mani ...o come lo chiamo io “il ragno”. Ma non voglio un ragno qualunque, fermo e attaccato alla sua tela...voglio un ragno che cammina!!! Solo io posso riuscirci?????? #aspettandolisola #ilragno #comincialasfida #isola. Provateci anche voi e postate i vostri video usando l’ashtag #aspettandolisola cosi’ avremo modo di guardarli tutti e farete la sfida con noi”, ha fatto sapere la Marcuzzi (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Andrea Damante in Honduras?

Andrea Damante vola in Honduras? Questa è l’indiscrezione che gira incessantemente nelle ultime ore. Dopo i tanti nomi già apparsi in rete, quello dell’ex tronista di Uomini e Donne si aggiunge alla lista. Pare anche che Giulia De Lellis sia furiosa per la decisione del deejay che, dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip, potrebbe decidere di volare sull’isola più avventurosa della televisione italiana. L’esperta in tendenze però, sembra avere notevoli preoccupazioni anche per via delle ragazze in bikini che potrebbero girare attorno all’affascinante ex tronista. Ed infatti, anche dentro la Casa del GF Vip 2, dopo aver fatto la pace con Alfonso Signorini, aveva chiesto al direttore di ‘Chi’ di sguinzagliare i paparazzi per seguire costantemente gli spostamenti del suo fidanzato. Staremo a vedere se l’indiscrezione si rivelerà veritiera o se in caso contrario, questa potrebbe presto considerarsi solo la solita fake news della giornata. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

Il messaggio di Alessia Marcuzzi

Si tracciano i contorni del cast per la 13esima edizione de L’Isola dei Famosi 2018, in partenza il prossimo 22 gennaio, nel prime time della rete ammiraglia di Casa Mediaset. Confermata alla conduzione Alessia Marcuzzi mentre, per quanto riguarda l’inviato, dopo un tira e molla, si è scelto di far volare in Honduras proprio Stefano De Martino. Lo scorso sabato, Maria De Filippi ha voluto fare un augurio al ballerino campano che, prima di salutare Amici 17, ha voluto ballare con Elena D’Amario per salutare (momentaneamente) il suo pubblico. “Caro Stefano De Martino, ora che sei con me all’ Isola dei Famosi devi sapere una cosa di vitale importanza: io sono una ballerina bravisssssssima che non ha avuto modo di esprimersi al meglio…e il pensiero che tu sappia fare delle cose meglio di me mi distrugge! Sappi che io ti sfiderò, a suon di acrobazie e quant’altro...e alla fine uno dei due vincerà... Aspettati di tutto”, ha commentato Alessia Marcuzzi su Instagram per dare un ironico messaggio di benvenuto all’ex marito di Belen.

Isola dei Famosi 13, i nomi dei papabili naufraghi

Proprio durante le passate ore, Gabriele Parpiglia, il settimanale Chi e Riccardo Signoretti, hanno svelato alcuni potenziali nomi del cast dell’Isola 2018, eccoli a seguire: l’ex velina Alessia Mancini, la cantante Bianca Atzei, la showgirl Cecilia Capriotti, Paola Di Benedetto. L’ex tronista di Uomini e Donne Francesco Monte, la ricca ereditiera Elettra Lamborghini, la fashion blogger Chiara Nasti, il conduttore Corrado Tedeschi, Marco Ferri, l’opinionista Eva Henger, l’ex ragazzo della terza C Fabrizio Bracconeri, il sensitivo Craig Warwick, l’attore di fiction Kaspar Capparoni, l’ex pallavolista Luigi Mastrangelo, l’attore Nino Formicola e l’attrice Nadia Rinaldi. Novella 2000 proprio di recente inoltre, ha tirato fuori i nomi della cantante Orietta Berti e dell’attrice Brigitte Nielsen (che sarebbero in trattativa proprio in queste ore). In ultimo, si è parlato anche degli ‘Oneston’, gli ex gieffini Luca Onestini e Raffaello Tonon.

