JOE BASTIANICH/ Il rapporto con Nadia Toffa e la chiusura del ristorante con Belen (Masterchef Italia 7)

Joe Bastianich, torna come giudice a Masterchef Italia 7 ultimamente balzato alla cronaca per il rapporto con Nadia Toffa e la chiusura del ristorante Ricci in società con Belen Rodriguez

21 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Joe Bastianich

“SONO COSE CHE CAPITANO, SE UN LOCALE NON FUNZIONA SI CHIUDE”

Sta per partire la nuova e settima edizione di Masterchef Italia 7 in onda in prima serata sulle reti satellitari di Sky. Nuovi concorrenti andranno ad impreziosire questo notevole show cooking sfidandosi dietro ai fornelli in prove sempre più laboriose ed impegnative. A far tremare i concorrenti con i loro temutissimi giudizi ci penserà una giuria di chef pluristellati. Confermati Joe Bastianich, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo. A sostituire lo chef Carlo Cracco vi sarà la new entry Antonia Klugmann. L’attenzione è rivolta soprattutto alla nuova giurata, ma gli occhi sono puntati anche verso il maestro della ristorazione Joe Bastianich il quale in questi giorni ha posto la parola fine ad un importante impegno professionale. Nello specifico ha chiuso i battenti il ristorante Ricci che Joe Bastianich aveva preso in gestione insieme a Belen Rodriguez e ad altri due soci, Simona Miele e Luca Guelfi. In una recente intervista a Il tempo l’imprenditore italo americano ha spiegato il perché di una simile decisione: “Troppi impegni. Avevamo rilevato la sala da tè Ricci per farne un luogo di ritrovo tra amici. Poi è passato l'interesse. Sono cose che capitano, se un locale non funziona si chiude. Io non me ne sono mai occupato”.

“PER ME NADIA TOFFA È UN’AMICA STRETTISSIMA”

Tuttavia in questi giorni Joe Bastianich è stato spesso oggetto di interesse da parte dei media dopo il malore improvviso che ha colpito la storica inviata e conduttrice de Le Iene, Nadia Toffa. Il tutto è partito da alcune foto di alcuni mesi fa che vedevano Nadia Toffa e Joe Bastianich in atteggiamenti molto affettuosi. Nonostante le presunte voci che vedevano un possibile flirt tra la iena e imprenditore, Joe Bastianich ci ha tenuto a sottolineare che Nadia Toffa per lui è solo un’amica. La donna è infatti già fidanzata ed ha un compagno. Intervistato dal Corriere della Sera, Bastianich ha così dichiarato: “Nadia è fidanzata, ha già un compagno. Noi siamo solo buoni amici, ci siamo conosciuti anni fa durante un programma televisivo - Open Space, di cui Bastianich era stato ospite - e siamo rimasti in contatto. Ma niente di più, come aveva già raccontato la stessa Nadia. Sono molto contento che stia meglio. Ho subito cercato di informarmi sulle sue condizioni di salute perché quando ho saputo del malore ero appena atterrato all'aeroporto di New York e mi sono preoccupato. Per me Nadia è un'amica strettissima".

© Riproduzione Riservata.