La dea dell'amore/ Oggi in tv su Rai Movie: curiosità sul film con Mira Sorvino (21 dicembre 2917)

La dea dell'amore, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 21 dicembre 2017. Nel cast: Woody Allen che ha diretto anche la regia, Mira Sorvino e Helena Bonham Carter.

21 dicembre 2017 - agg. 21 dicembre 2017, 16.19 Cinzia Costa

il film commedia in seconda serata su Rai Movie

Una pellicola di genere commedia che viene trasmessa nella seconda serata di Rai Movie oggi, giovedì 21 dicembre 2017. La pellicola è stata prodotta nel 1995 con la durata di 95 minuti ed è stata diretta, scritta e sceneggiata da Woody Aleen. La produzione è stata firmata da Robert Greenhut, la direzione della fotografia è stata curata da Carlo di Palma ed il montaggio è stato realizzato da Susan E. Morse con le musiche della colonna sonora che sono state composte da Dick Hyman. Questo pellicola ha ottenuto un certo successo nel pubblico ma anche a livello di critica arrivando a vincere il Premio Oscar come Miglior attrice non protagonista a Mira Sorvino e la Nomination per la Miglior sceneggiatura originale a Wood Allen. Nel cast è presente anche l’attrice britannica Helena Bonham Carter che molti ricorderanno per alcune sublimi interpretazioni che le hanno permesso di andare molto vicino alla vittoria del Premio Oscar come nel caso delle pellicole Il discorso del Re e Le ali dell’amore. In passata è stata compagna del regista Tim Burton per il quale ha recitato in tantissimi dei suoi film come Il pianeta delle scimmie, La fabbrica di cioccolato, La sposa cadavere, Alice in Wonderland e Dark Shadows. Il suo esordio sul grande schermo è avvenuto nell’anno 1985 nell’ambito della pellicola Camera con vita per la regia di James Ivory a cui ha fatto seguito il film di Trevor Nunn, Lady Jane. Tra gli altri film di successo che hanno caratterizzato fino a questo momento la sua carriera ricordiamo Frankenstein di Mary Shelley, Il museo di Margaret, Fight Club, alcuni episodi della saga di Harry Potter e Alice attraverso lo specchio.

NEL CAST WOODY ALLEN

La dea dell'amore, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 21 dicembre 2017 alle ore 22.55. Una pellicola di genere commedia di cui il cui titolo originale è Mighty Aphrodite. Il film è stato realizzato negli Stati Uniti nel 1995 per la regia del celebre Woody Allen che ne ha anche scritto il soggetto e la sceneggiatura. La fotografia è stata sviluppata da Carlo Di Palma ed il montaggio è stato curato da Susan E. Morse. Nel cast sono presenti oltre lo stesso Woody Allen, anche Mira Sorvino, Helena Bonham Carter, Peter Weller, F. Murray Abraham e Olympia Dukakis. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

LA DEA DELL'AMORE, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Lenny, è un giornalista che collabora da tempo con un quotidiano sportivo. È sposato con Amanda, una donna particolarmente occupata dai propri impegni di lavoro. I due hanno una vita sentimentale non semplice, fatta di alti e bassi anche perché non sono riusciti ad avere un figlio. Poco alla volta, da una lato maturano la decisione di adottarne uno dall’altro, Amanda convince Lenny nell’investire nell’apertura di una galleria d’arte che, naturalmente andrà a gestire lei stessa. Così ad allargare la famiglia di Lenny arriva il piccolo Max, un bambino che è stato abbandonato dalla propria mamma biologica poco ore dopo il parto. Un bambino che si dimostrerà con il passare degli anni, essere molto vispo ed intelligente appagando la quotidianità di Lenny mentre Amanda è sempre più distaccata per via dei tanti impegni relativi alla galleria d’arte. Tra l’altro questo sarà anche il luogo nel quale la donna andrà ad intrecciare una storia extraconiugale con un artista in bassa fortuna ma molto attraente. Lenny, essendo sempre più colpito dal’intelligenza de figlio decide di voler scoprire chi fosse la mamma e mettendo in essere un abile stratagemma finisce per arrivare a Linda, una giovane e bella donna che però per vivere fa la prostituta. A questo punto, Lenny si spende strenuamente per convincerla a lasciare questo genere di vita senza rivelarle mai del figlio. Tra di loro nascerà un profondo rapporto d’amicizia che permetterà di conoscersi meglio seppure con una implicazione sentimentale che porterà alla nascita di un bambino della cui esistenza stavolta è Lenny ad esserne all’oscuro.

