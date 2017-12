Last day on Mars/ Oggi in tv su Rai 4: curiosità sul film con Liev Schreiber (21 dicembre 2017)

Last day on Mars, il film inonda su Rai 4 oggi, giovedì 21 dicembre 2017. Nel cast: Liev Schreiber e Romola Garai, alla regia Ruairi Robinson. La trama del film nel dettaglio.

21 dicembre 2017 - agg. 21 dicembre 2017, 16.18 Cinzia Costa

Il film di fantascienza in seconda serata su Rai 4

Seconda serata all'insegna della fantascienza su Rai4 dove, a partire dalle 23.10 di oggi, 21 dicembre, vedremo Last Days on Mars. Il principale protagonista della pellicola è l’attore, sceneggiatore e regista americano Isaac Liev Schreiber nato a San Francisco il 4 ottobre del 1967 in una famiglia decisamente votata al teatro e alla recitazione tant’è che il padre è un attore di nome Tell. Il suo debutto sul grande schermo è avvenuto nell’anno 19934 nell’ambito della pellicola Agenzia salvagente diretta dalla regista Nora Ephron. L’anno seguente è stato preso in considerazione per la pellicola Hello Denise! diretta dal regista Hal Salwen oltre a Una folle stagione d’amore e Party Girl. Nel corso della propria carriera Schreiber ha saputo offrire al proprio pubblico tantissime interpretazioni in film di successo come Ransom – Il riscatto, Scream, Sfera, Twilight, A Walk on the Moon – Complice la luna di Tony Goldwyn, Omen – Il presagio, L’amore ai tempi del colera, X-Men le origini – Wolverine di Gavin Hood, Repo Men, The Butler – Un maggiordomo alla Casa Bianca e Il caso Spotlight.

NEL CAST LIEV SCHREIBER

Il film Last days on Mars va in onda su Rai 4 oggi, giovedì 21 dicembre 2017, alle ore 23.10. Una pellicola di genere fantascienza e orrore che è stata realizzata nel 2013 per effetto di una coproduzione tra Gran Bretagna e Irlanda con la regia di Ruairi Robinson con il soggetto di Sydney J. Bounds e la sceneggiatura realizzata da Clive Dawson. Il film è stato prodotto dalla British Film Institute assieme alla Irish Film Board, alla Qwerty Films e alla Fantastic Films. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Max Richter e nel cast sono presenti Liev Schreiber, Romola Garai, Elias Koteas, Olivia Williams, Johnny Harris, Tom Cullen, Goran Kostic e Johnny Harris. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LAST DAYS ON MARS, LA TRAMA DEL FILM

L’agenzia internazionale aerospaziale ha inviato sul Pianeta Rosso, Marte, una spedizione per cercare tracce della presenza di vita. Una missione che si sta trascinando avanti ormai da circa sei mesi senza tuttavia riuscire ad ottenere i risultati sperati. La stessa missione prevede che a sei mesi di distanza dall’inizio venga inviata una seconda navicella spaziale sul pianeta Marte per dare il cambio agli scienziati già presenti. Durante questa operazione di ricambio avviene un incidente sul quale nessuno dei presenti pone la dovuta attenzione. Nello specifico mentre si stanno effettuando delle trivellazioni sul terreno di Marte, uno degli scienziati trova uno spazio vuoto che apre una piccola voragine e di fatto lo inghiottisce. I presenti pensano che il malcapitato scienziato sia rimasto ucciso dall’incidente ma in realtà non è così. L’uomo suo malgrado si ritrova in un mondo sotterraneo in cui in effetti c’è presenza di vita ma non certamente che lui aveva sperato. Infatti, si tratta di pericolosi batteri che riescono in pochissimo tempo ad infettare il corpo del malcapitato dando vita ad una degenerazione insospettabile che lo porta a trasformarsi in una sorta di mostro famelico senza nessun controllo. Sarà questo l’inizio di un vero e proprio incubo per tutti gli scienziati ancora presenti sul pianeta Rosso che loro malgrado si troveranno a fare i conti con il batterio e di volta in volta con gli uomini trasformati in fameliche bestie che non hanno più alcun controllo. Uno alla volta tutti cadranno sotto i colpi del potente batterio trasformando quella che era una missione scientifica in una vera carneficina.

© Riproduzione Riservata.