LE TRE ROSE DI EVA 4/ Anticipazioni ottava puntata: la vendetta di Alessandro contro Aurora

Le tre rose di Eva 4,anticipazioni ottava puntata: Alessandro disposto a tutto per togliere Villalba ad Aurora mentre Fabio scopre chi è l'assassino di Ivan.

21 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Oggi, giovedì 21 dicembre, alle 21.20 su canale 5, torna in onda la fiction “Le tre rose di Eva 4” con l’ottava puntata. Le vicende di Aurora e Alessandro interpretati da Anna Safroncik e Roberto Farnesi, sono giunte al giro di boa e la verità è sempre più vicina. Nonostante i copi di scena e le emozioni che la quarta stagione de Le tre rose di Eva continua a regalare, gli ascolti non decollano. La scorsa puntata ha incollato davanti ai teleschermi 2.634.000 spettatori pari all’11.1% di share. Nonostante non siano quelli delle precedenti stagioni, la fiction è seguita da un pubblico fedele che aspetta di conoscere la verità sull’omicidio di Ivan Astori intorno al quale ruota tutta la trama della quarta stagione de Le tre rose di Eva 4. Nella precedente puntata, Alessandro, dopo essere stato accusato di aver tentato di uccidere Fiamma e di aver ucciso Ivan, è tornato finalmente in libertà. A dimostrare la sua innocenza è stata Elena che ha rischiato anche di mettersi gravemente in pericolo se non fosse stato per l’intervento di Antonio. Elena, infatti, ha scoperto che Alessandro, quella sera, era alla radura e non può aver ucciso Ivan. Ad attendere Alessandro fuori dal carcere c’erano Aurora e Fabio, sempre più vicini e pronti a costruirsi un futuro insieme. Fabio, infatti, non ha firmato l’accordo per costruire la nuova diga e distruggere Villalba. Innamorato di Aurora, non ha alcuna intenzione di compiere azioni che possano ferirla. A firmare l’accordo al suo posto, però, è stato Carlo. La storia tra Aurora e Alessandro, dunque, è davvero finita? Aurora, inoltre, ha scoperto che le tre croci che Lucia ha indicato prima di morire corrispondono ai gradi di Vittorio Alfieri: è stato dunque il colonnello ad aver ucciso Ivan?

ANTICIPAZIONI OTTAVA PUNTATA

Al centro dell’ottava puntata de Le tre rose di Eva 4 ci sarà il desiderio di vendetta di Alessandro. Fortemente deluso da Aurora e convinto di aver perso per sempre il suo amore, il Monforte decide di allearsi con Vittorio Alfieri per togliere ad Aurora Villalba e tutto ciò per cui ha sempre lottato. Alessandro è spietato e non ha alcuna intenzione di fermarsi: il suo desiderio è far soffrire Aurora esattamente come sta soffrendo lui vedendola tra le braccia di Fabio. L’atteggiamento di Alessandro allontana Aurora che comincia a pensare di non poter recuperare un rapporto con Alessandro e si avvicina sempre di più a Fabio. Aurora e l’Alfieri sono sempre più vicini e affiatati al punto che la Taviani comincia a credere di potersi ricostruire una vita accanto a Fabio. A far sorgere nuovi dubbi ad Aurora, però, è una lettera con cui la Taviani si convince di dover rivalutare l’atteggiamento di Alessandro. Veronica, dopo aver fatto di tutto per recuperare l’amore di Edoardo, si rende conto di averlo perso per sempre perché ormai innamorato di Fiamma. I due, così, si dicono addio ma Veronica viene rapita da Cristina Rontal. Fabio, infine, trova la prova che incastra Ivan come l’assassino di Ivan. Il colonnello, però, gli mostra un video che lo sconvolge.

