Luca Onestini e Ivana Mrazova / Cambio di look e nessuna smentita: il gossip prosegue

Luca Onestini e Ivana Mrazova: la coppia finalmente insieme? L'indiscrezione di 'Chi' non trova una conferma ma nemmeno una smentita, ecco le ultimissime.

21 dicembre 2017 Valentina Gambino

Luca e Ivana stanno insieme?

Luca Onestini è finalmente riuscito a conquistare il cuore della bellissima Ivana Mrazova? La modella ceca è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip fidanzata con un misterioso imprenditore. Dopo averne svelato l’identità, l’uomo non ha mai voluto palesarsi durante il programma anche perché, la loro relazione era considerata dall’ex valletta di Sanremo come una frequentazione proprio agli inizi. Nel corso della sua permanenza in gioco però, l’amica di Giulia De Lellis si è accorta di non provare un sentimento così forte da proseguire la sua storia anche fuori dal programma. Intanto, anche Luca ha avuto particolari problematiche amorose ed infatti, con ben saprete, l’ex tronista di Uomini e Donne è stato lasciato in diretta da Soleil Sorge, ex corteggiatrice che ha saputo conquistarlo durante il suo percorso televisivo alla corte di Maria De Filippi. Dopo la fine della storia d’amore, Luca è risorto dalle ceneri conquistando il pubblico con la sua simpatia e il suo trascinante entusiasmo. Pian piano quindi, il carattere del modello è venuto fuori, appassionando gli estimatori.

Luca e Ivana stanno insieme? Il gossip che scotta

Secondo Gabriele Parpiglia nel frattempo, fuori dalla Casa più spiata di Cinecittà, Ivana Mrazova e Luca Onestini si sarebbero ufficialmente fidanzati. Dapprima un video condiviso su Instagram che li ritraeva insieme a Milano Marittima e poi l’indiscrezione tra le ‘chicche di gossip’ dell’ultimo numero di ‘Chi’, in edicola da ieri. Luca e Ivana intanto, non confermano ma non è nemmeno arrivata la smentita ufficiale. L’ex tronista infatti, non ha mai nascosto il suo forte interesse nei confronti della bellissima modella ceca che, dal canto suo, ha dichiarato di volerci andare con i piedi di piombo dopo la fine della sua precedente relazione. A differenza di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, i due ragazzi hanno voluto confortarsi con l’esterno prima di capire se mettere in piedi una nuova storia d’amore oppure no. “Luca e Ivana in love. Dopo la vicinanza nella casa del GfVip, Luca Onestini e Ivana Mrazova sono ufficialmente una coppia. I due hanno trascorso una notte bollente in un noto resort, Acqualux Spa, vicino a Bardolino, in provincia di Verona, condividendo lo stesso letto, la stessa stanza, la stessa passione”, si legge tra le pagine di ‘Chi’. Staremo a vedere se la novella coppia, confermerà oppure no e il modello nel frattempo, ha dato anche una rinfrescata al suo look tingendo di biondo la folta chioma.

