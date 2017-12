MASTERCHEF ITALIA 2017 ed.7/ Anticipazioni prima puntata: gli aspiranti concorrenti subito alla prova

Masterchef Italia 7, anticipazioni prima puntata: gli aspiranti concorrenti giudicati da Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonia Klugmann.

21 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Masterchef Italia 2017

Oggi, giovedì 21 dicembre, a pochi giorni dal Natale, torna l’appuntamento con il talent show culinario più amato della televisione italiana. Alle 21.15 su Sky Uno parte Masterchef Italia 7 che punta a scoprire il miglior cuoco amatoriale della nuova stagione senza trascurare le storie dei concorrenti. Essendo anche un reality show, tra un piatto e l’altro, i concorrenti si raccontano con aneddoti della propria vita privata. La giuria chiamata a giudicare i piatti che saranno preparati dai concorrenti saranno i confermatissimi Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Joe Bastianich mentre, al posto di Carlo Cracco è arrivata Antonia Klugmann. Nel corso della prima puntata di Masterchef Italia 7, la giuria dovrà esaminare i piatti degli aspiranti concorrenti che saranno subito messi alla prova con sfide anche abbastanza difficile. Per riuscire a conquistare il grembiule di Masterchef Italia 7, dunque, sarà necessario avere un grandissimo talento culinario. Per la nuova stagione, Masterchef Italia guarda al sociale. Oltre a donare tutti gli ingredienti che non vengono più utilizzati in cucina, nel corso delle varie puntate della settima stagione, saranno protagonisti un gruppo di sette rifugiati che attualmente lavorano nel campo della ristorazione e che daranno vita ad una Mistery Box molto impegnativa e una cooperativa di Milano.

I GIUDICI DI MASTERCHEF ITALIA 2017

Sarà una giuria diversa quella che, nel corso delle varie puntate di Masterchef Italia 2017 dovrà giudicare i piatti prima degli aspiranti concorrenti e poi dei concorrenti ufficiali. La vera novità è rappresentata da Antonia Klugmann. Triestina di nascita e friulana d'adozione, molto legata alla cucina della sua terra d’origine, la nuova giudice di Masterchef Italia 4 ha aperto il suo primo ristorante a 26 anni e tre anni fa ne ha inaugurato un altro a Vencò. “Antonia ha portato aria di novità al programma - ha detto Bruno Barbieri - e noi tre ci siamo divertiti. Abbiamo anche voluto testarla trattandola non proprio bene, ma sempre in maniera giocosa”. Da parte sua, Antonia Klugmann è pronta alla grande fida: «Sono abituata ad essere in minoranza - ha raccontato la chef - perché le cucine dei ristoranti, in particolare in Italia, sono sempre a maggioranza maschile. C'è una questione femminile anche nelle grandi cucine, ma il bello di questo lavoro è che non ci sono differenze di genere quando presenti il tuo piatto in tavola. La cucina per me è un luogo di grande libertà e Masterchef è un grande gioco». Sul compito che la attende nella giuria di Masterchef Italia 7 ha aggiunto: «Mi reputo una persona coerente - ha detto la cuoca triestina - la mia intenzione è quella di rimanere nel Collio, con il mio ristorante da quindici, massimo venti, coperti. Masterchef sarà l'occasione per crescere professionalmente».

