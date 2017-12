Mondiali Russia 2018 esclusiva Mediaset/ Tutte le 64 partite in diretta e in chiaro su Canale5, Rete4, Italia1

Mondiali 2018 Russia, esclusiva su Mediaset: in chiaro e in diretta tutte le 64 partite fino alla finale. Rai e Sky si "consolano" con la prossima Champions League, l'annuncio

21 dicembre 2017

Mondiali 2018 su Mediaset, la squadra di Premium Sport (LaPresse)

Mediaset esulta, la Rai e Sky “nicchiano” e il web si divide tra chi è felice di poter avere tutti i Mondiali in Russia 2018 in chiaro, gratuitamente e in diretta, e chi invece ironizza sull’unico anno in cui Mondiali non hanno l’Italia che attira da sola quasi l’intera percentuale di pubblico nel nostro Paese. Dal punto di vista delle primissime partite, Mediaset trasmetterà sulle sue reti in chiaro Canale 5, Rete 4, Italia 1 il match di inaugurazione giovedì 14 giugno alle 17 con Russia-Arabia Saudita, poi subito i tre match di venerdì 15: alle 14 Egitto-Uruguay, alle 17 Marocco-Iran, alle 20 Portogallo-Spagna. Nelle sere successive sono in calendario Croazia-Nigeria sabato, Brasile-Svizzera domenica, Tunisia-Inghilterra lunedì. Su Twitter però continuano le ironie proprio sul fatto che ci saranno tutte le nazioni del mondo tranne “una”, la nostra (con l’Olanda le grandissime escluse dai Mondiali 2018): «non hanno più la Champions dal 2018; non avranno le partite della Roma dall'anno prossimo; gli è rimasto il campionato scozzese, quello francese e quello del Burundi; hanno preso gli unici mondiali in cui non c'è l'Italia; ABBIAMO PRESO I MONDIALI». Viva l’ironia, viva i Mondiali.

MONDIALI IN ESCLUSIVA A MEDIASET

Come anticipato due giorni fa, ora arriva la conferma direttamente da Pier Silvio Berlusconi: i Mondiali 2018 in Russia saranno trasmessi tutti in diretta e in chiaro suoi canali Mediaset che ha vinto e ottenuto l’esclusiva per tutti i 64 match del grande mondiale russo “orfano” purtroppo della Nazionale di calcio italiana. «Tutte le 64 partite della Coppa del Mondo FIFA 2018 saranno visibili per la prima volta sulla tv commerciale italiana. Mediaset offrirà ai suoi telespettatori gratuitamente e in esclusiva l’evento sportivo più importante del 2018. Oltre che in Italia, “Russia 2018” sarà visibile in diretta anche sulle reti spagnole del Gruppo Mediaset, primo e unico polo televisivo europeo di tv in chiaro», spiega il comunicato del Biscione che si “consola” dopo aver perso la Champions League nei prossimi anni con il “colpaccio” rifilato alla Rai. Per la prima volta infatti nella storia dei Mondiali, la televisione di stato non trasmetterà i Campionati del Mondo, appannaggio di una tv commerciale. Sono stati ben 78 i milioni spesi da Mediaset per vincere la concorrenza e ottenere il bando della Fifa: tutti i dettagli verranno spiegati domani con la conferenza stampa a Cologno Monzese (ore 12) con Pier Silvio Berlusconi.

RAI E SKY SI CONSOLANO

La notizia non è certo da poco visto che la Rai dopo i fasti del passato è costretta a cedere il passo di tutte le partite del Mondiale in Russia per la prima volta nella sua storia. Il bando Fifa verrà proclamato a fine 2017 ma intanto Mediaset annuncia già l’ufficialità dell’acquisizione, strappando alla concorrenza di Sky e Rai in questo “triste” Campionato del Mondo senza l’Italia tra i protagonisti (salvo improbabili e utopici ripescaggi per le vicende della Federazione Spagnola). Dai gironi fino alla finale di Mosca, il gruppo del Biscione riscatta la “perdita” della Champions con un grande evento: come annunciato nei rumors di qualche giorno fa (da Dagospia, ndr) Mediaset presenterà ancora Sandro Piccinini come telecronista (finora sta lavorando come autonomo-indipendente e per i prossimi anni non è ancora certo che Mediaset lo riconfermerà) e si è anche vociferato di un Paolo Bonolis per i possibili post-partita serali. E Rai? E Sky? Si leccano le ferite (anche se minori visto che non essendoci l’Italia comunque l’interesse sui Mondiali nel nostro Paese viene ridimensionato) e si consolano con l’acquisto della Champions League: dal 2018-2019 la Rai trasmetterà una gara del mercoledì fino alla finale mentre Sky ha acquistato tutto il pacchetto con l’intera competizione, preliminari inclusi.

