Oliver Twist/ Oggi in tv su Iris: curiosità sul film con Ben Kingsley (21 dicembre 2017)

Oliver Twist, il film in onda su Iris oggi, giovedì 21 dicembre 2017. Nel cast: Barney Clark, Ben Kingsley e Jamie Foreman, alla regia Roman Polanski. Il dettaglio della trama.

Il Natale si avvicina e Iris ci regalerà le repliche di alcuni dei film più belli da guardare in questo periodo, compreso Oliver Twist in onda oggi, 21 dicembre, nella seconda serata della rete Mediaset dedicata al grande cinema. Questa pellicola ha ottenuto un discreto riscontro ai botteghini riuscendo ad incassare in tutto il mondo qualcosa come 42,5 milioni di euro. Nel cast è presente anche l’attore e cantante britannico Jamie Foreman nato a Londra il 25 maggio del 1958. Figlio di un noto gangster londinese e sposato in passato con l’attrice Carol Harrison dalla quale ha avuto anche un figlio, Jamie Foreman ha esordito nel mondo del cinema alla fine del secondo millennio ed in particolare nel 1999 venne scelto dal regista Tim Burton per far parte del cast del film Il mistero di Sleepy Hollow recitando al fianco di grandi attori come Johnny Depp, Christina Ricci e Christopher Walken. Nel 2000 ha recitato nella commedia L’erba di Grace e quindi in tanti altri ottimi film come Gangster numero 1, I’ll Sleep When I’m dead, The Pusher, The Football Factory, Inkheart – La leggenda del cuore d’inchiostro e Ironclad.

NEL CAST BARNEY CLARK

Il film Oliver Twist va in onda su Iris oggi, giovedì 21 dicembre 2017, alle ore 23.45. Una pellicola drammatica che è stata tratta dall’omonimo romanzo scritto da Charles Dickens. Questa pellicola è stata prodotta da una collaborazione tra Italia, Regno Unito e Francia nel 2005 sotto la regia di Roman Polanski con la sceneggiatura adattata da Ronald Harewood. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Rachel Portman mentre nel cast sono presenti tra gli altri Barney Clark, Ben Kingsley, Jamie Foreman, Leanne Rowe, Harry Eden e Edward Hardwicke. Ma ecco nel dettaglio la trama de film.

OLIVER TWIST, LA TRAMA DEL FILM

Nella Londra che sta facendo i conti con la rivoluzione industriale, vive un tenero bambino di nome Oliver Twist che suo malgrado è costretto ad una situazione molto difficile. Entrambi i propri genitori sono morti per cui, il piccolo Oliver viene portato in un terribile orfanotrofio dove vive assieme a tanti altri bambini che si trovano nella sua stessa situazione, essi vengono maltrattati, malnutriti per una sistemazione che sembra essere più vicina ad un carcere. Passano gli anni e le cose non migliorano ed anzi i bambini devono fare i conti con un cibo decisamente non ottimale e soprattutto le razioni sono ai minimi termini. Un giorno, tutti i bambini stanchi di quello che sta accadendo, decidono di fare accenno del loro malessere al Consiglio che gestisce l’orfanotrofio ed in particolare di chiedere un maggior quantitativo di cibo. Durante una riunione, viene fatta un’estrazione a sorte per decidere il bambino che si sarebbe fatto portavoce di questo malessere. Il destino vuole che dall’estrazione a sorte il fortunato fosse proprio Oliver Twist che, una volta evidenziata la richiesta di tutti i bambini viene prima picchiato duramente e quindi condotto al cospetto del Consiglio dell’orfanotrofio che etichettandolo come una sorta di sovversivo decide che sia necessario trovargli una sistemazione fuori dalla struttura. In un primo momento si propone uno spazzacamino che offre circa 5 sterline ma Oliver intuendo quelle che sono le intenzioni dell’uomo, inizia a piangere in un modo talmente deciso ed esagerato che si evita questa sistemazione. A questo punto un inserviente di buon cuore della struttura decide di occuparsi della vicenda trovando a Oliver una sistemazione presso un uomo che gestisce un’impresa di pompe funebri. Qui le cose non vanno meglio per Oliver che in ragione dei continui maltrattamenti da parte di un altro garzone dell’azienda più grande di lui, mette in atto una fuga iniziando così una incredibile avventura nella quale sarà chiamato a dimostrare tutte le proprie capacità di sapersela cavare anche in situazioni disperate.

