PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 21 dicembre 2017 : che Luna per il Cancro!

Oroscopo oggi, 21 dicembre 2017, di Paolo Fox: previsioni della giornata. Tra i segni in crescita il Cancro e la Vergine. Scorpione flop, Sagittario al top delle sue possibilità.

21 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Paolo Fox

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 21 DICEMBRE 2017

Andiamo ora ad analizzare i segni zodiacali uno per uno seguendo l'oroscopo di Paolo Fox ai microfoni dell'emittente radiofonica LatteMiele. Partiamo dai segni di Ariete e Sagittario. L'Ariete nei giorni scorsi è stato abbastanza nervoso. I nati sotto questo segno stanno anche scalpitando dato che vogliono sapere cosa si prospetta nel 2018. Osservando bene le stelle si nota un transito di Saturno un pò particolare e complesso. Ora è il momento di cambiare vita, anche se vi sarà un pò di stanchezza, ma si inizierà un nuovo percorso. Il 2018 porterà con sé un pò di fatica, ma anche la possibilità di intraprendere un bellissimo percorso. Il 2018 porterà al Sagittario delle belle novità. In questo particolare momento si è un pò stanchi e bisognosi di un pò di relax. Si dovrebbe dedicare le giornate di Natale al provare a rilassarsi. Bisogna utilizzare bene le risorse e le idee in modo da non annoiarsi. Il consiglio è quello di rimanere in famiglia un poco di più.

LUNA POSITIVA PER IL CANCRO: SEGNI IN CRESCITA

Ora è il momento di passare a vedere i segni zodiacali considerati in crescita secondo l'oroscopo di oggi, giovedì 21 dicembre 2017, fatto da Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele. Crescita importante per il Cancro che ha una Luna positiva e che si concentra sul lavoro. Presto si potrebbe essere costretti a prendere una decisione importante e non solo in campo professionale ma anche in quello sentimentale. Una persona potrebbe sottolineare di fare una scelta importante. La Vergine anche sta migliorando con una giornata molto importante verso un gennaio che sarà ancor più positivo. A volte però si creano dei problemi che non esistono e portano a un po' di difficoltà. Bisogna lasciar parlare l'istinto che può regalare un bel po' di soddisfazioni. E' un momento in cui ogni cosa che si fa va fatta con attenzione, ponderando le scelte e senza affrettare le decisioni. L'istinto diventerà un'arma fondamentale.

SCORPIONE IN CALO, RINVINCITA SAGITTARIO: TOP E FLOP

Partiamo l'analisi dell'oroscopo a LatteMiele di Paolo Fox dai top e flop della giornata di oggi, giovedì 21 dicembre 2017. I Pesci vivono uno stato di affaticamento che creerà delle difficoltà ma altrettanto rapidamente passerà. L'Acquario deve stare attento ai soldi ed evitare di trovarsi a spendere cifre importanti in questo periodo. In calo c'è anche lo Scorpione che potrebbe rapidamente però passare da una fase di down a una di up. La Bilancia si rilancia con un'energia importante e potrebbe vivere un 2018 molto importante. Anno che sarà della rivincita anche per il Sagittario pronto a dimenticare tutti i suoi vecchi rancori. Cresce il nervosismo per il Leone che si sente in difficoltà e affronterà delle giornate difficili. Luna positiva per il Cancro che sta mettendo tutto sé stesso nel lavoro, trascurando magari un po' gli altri settori dell'emotività come l'amore e la famiglia.

