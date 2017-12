PRINCE OF PERSIA - LE SABBIE DEL TEMPO/ Oggi in tv su Rai 2: info streaming del film (21 dicembre 2017)

Prince of Persia - Le sabbie del tempo, il film in onda su Rai 2 oggi, giovedì 21 dicembre 2017. Nel cast: Jake Gyllenhaal e Gemma Arterton, alla regia Mike Newell. Il dettaglio.

21 dicembre 2017 - agg. 21 dicembre 2017, 20.02 Cinzia Costa

Il film d'avventura in prima serata su Rai 2

La prima serata di Rai 2 ci porta nel fantastico mondo di "Prince of Persia - Le sabbie del tempo", che si ispira al celebre videogioco. A vestire i panni del principe Dastan è Jake Gyllenhaal: "Personalmente, non avrei mai pensato di recitare una parte del genere. È un ruolo che non ho mai interpretato, ma quando ne ho parlato con il regista, Mike Newell, ho capito che non si trattava semplicemente di un adattamento del videogioco, ma di una grande storia epica, una storia classica, emotiva e realistica, con moltissimi colpi di scena. Ogni giorno, durante le riprese, devi ricordarti a quale punto della vicenda ti trovi, come ci sei arrivato e chi hai dovuto trarre in inganno. Un lato del film che trovo affascinante", ha detto l'attore a Celluloid Portraits. Le riperse del film, clicca qui per vedere il trailer, sono state realizzate in Marocco, perché secondo il regista i paesaggi e i panorami del Paese africano erano molto simili a quelli del videogame.

CURIOSITÀ

La prima serata di Rai 2 è dedicata all'avventura con la pellicola che viene mandata in onda dal titolo Prince of Persia - Le sabbie del tempo. La regia è stata curata da Mike Newell ed il soggetto è stato tratto dal videogioco di Jordan Mechner che ha curato anche la sceneggiatura con Boaz Yakin. La produzione è stata firmata da Jerry Bruckheimer con John August e Mike Stenson. Le case di produzione che hanno fatto parte del progetto sono invece Jerry Bruckheimer Films e Walt Disney Pictures con la Walt Disney Studios Motion Pictures che ha gestito la distribuzione del film nel nostro Paese. Il montaggio della pellicola, è stato realizzato da Michael Kahn e Martin Walsh con gli effetti speciali di Trevor Neighbour e con le musiche della colonna sonora che sono state composte da Harry Gregson-Williams mentre la scenografia è stata ideata da Wolf Kroeger ed i costumi dei personaggi sono stati disegnati da Penny Rose. Il film è stato prodotto negli Stati Uniti nel 2010 con la durata pari a 116 minuti. Nel 2004 la Disney Pictures riuscì ad accaparrarsi i diritti del videogame Prince of Persia e, a distanza di pochi mesi la produzione venne avviata. In un primo momento la pellicola venne affidata alle cure di un grande regista internazionale come Michael Bay ma nel giro di poche settimane la Disney Pictures cambiò idea, girando l'incarico a Mike Newell, regista di un grande colossal come Harry Potter e il calice di fuoco. Prima di confermare la presenza di Jake Gyllenhaal, la produzione pensò anche ad Orlando Bloom ma, alla fine, Gyllenhaal ebbe la meglio. Prince of Persia-Le sabbie del tempo è uscito nei cinema statunitensi nel giungo 2009 con circa un anno di anticipo rispetto alla programmazione italiana. Grazie anche alla grande notorietà del videogame da cui è tratta, la pellicola ha riscosso un ottimo riscontro, sia per quanto riguarda la storia che le ambientazioni e gli effetti speciali.

NEL CAST JAKE GYLLENHAAL

Il film Prince of Persia - Le sabbie del tempo va in onda su Rai 2 oggi, giovedì 21 dicembre 2017, alle ore 21.10. Una pellicola d'avventura che è stata diretta da Mike Newell nel 2010 ed è totalmente ispirata all'omonimo videogioco. L'intera trama del film non ripercorre nessuno dei capitoli della saga video ludica ma prende in prestito diversi avvenimenti e particolari di ciascun videogame, dando via ad una storia nuova ed avvincente. Il cast di attori protagonisti di Price of Persia-le sabbie del tempo è composto da Jake Gyllenhaal, Gemma Arterton, Alfred Molina, Ben Kingsley, Steve Toussaint, Toby Kebbell e Richard Coyle. Il protagonista è interpretato da Jake Gyllenhaal, attore americano noto per le sue apparizioni in film come Jonny Darko, I segreti di Brokeback Mountain e Amore ed altri rimedi. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

PRINCE OF PERSIA - LE SABBIE DEL TEMPO, LA TRAMA DEL FILM

Siamo nel VI secolo d.C., in Persia. Dastan viene adottato dal magnanimo sovrano Sharaman, diventando di diritto principe del regno. La narrazione compie un lungo balzo in avanti mostrando un Dastan adulto ed impegnato in una dura battaglia per la conquista della città di Alamut. Sgominata la roccaforte della cittadina, Dastan riesce a penetrare nelle mura del castello ed arriva a scontrarsi con con una milizia locale. Nella colluttazione l'uomo raccoglie un curioso pugnale, consegnato dalla principessa Tamina al soldato ucciso da Dastan nel corso dello scontro ad Alamut. Tornato a casa Dastan viene duramente redarguito da suo padre per aver attaccato una città sacra come Alamut. Nel frattempo l'altro figlio del Re Sharaman, Tus, promette di dimostrare a suo padre l'infedeltà di Alamut. Prima di partire consegna a Dastan un mantello da donare al re ma quando quest'ultimo lo indossa rimane folgorato all'istante, morendo in pochi secondi. Dastan, ignaro di quanto stia accadendo, viene incolpato dell'accaduto ed è costretto a fuggire via assieme alla principessa Tamina portando con se il pugnale. La curiosa arma viene casualmente attivata poche ore dopo l'inizio della loro fuga e Dastan scopre l'immenso potere contenuto all'interno dell'arma, ovvero la possibilità di controllare il tempo. Molto probabilmente l'unica vera intenzione di suo fratello Tus era proprio quella di impadronirsi del pugnale.

