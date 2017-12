PROMETHEUS/ Oggi in tv su Rai 4: info streaming e trama del film con Michael Fassbender (21 dicembre 2017)

Prometheus, il film in onda su Rai 4 oggi, giovedì 21 dicembre 2017. Nel cast: Noomi Rapace, Michael Fassbender e Charlize Theron, alla regia Ridley Scott. Il dettaglio della trama.

Il film di fantascienza in prima serata su Rai 4

Su Rai 4 va in onda “Prometheus”, prequel della celebre saga di Alien. La protagonista del film di Ridley Scott non è più Sigourney Weaver ma Noomi Rapace, nei panni di Elizabeth Shaw. Ma la dottoressa Shaw mostra una grande somiglianza con Ellen Ripley, la protagonista di “Alien”: “ Penso che ci sono delle somiglianze tra di loro. Elizabeth Shaw è la sognatrice. Penso che Elizabeth Shaw sia il cuore e il motore di questa missione. Nella seconda parte del film ci sono più somiglianze con Ripley. Ricordo quando ho visto “Alien” per la prima volta, avevo tredici anni e Sigourney ha avuto un impatto molto forte su di me. Era la prima volta che vedevo una donna litigare in quel modo, non cercando di essere sexy, non cercando di essere bella. È semplicemente un essere umano. E per me questo ha cambiato molte cose in me. È stato il primo film che ho visto in cui una donna faceva tutte quelle cose”, ha raccontato l’attrice a Coomingsoon.net. Il film, clicca qui per vedere il trailer, è stato girato tra Inghilterra, Islanda, Spagna e Scozia. “Prometheus” andrà in onda su Rai 4 a partire delle 21.00 ma sarà possibile vederlo anche sintonizzando i propri dispositivi mobile a Rai Play, cliccando qui.

Fantascienza, alta tensione e grandi nomi sia dietro che avanti la macchina da presa, Prometheus torna in onda su Rai4 nella prima serata di oggi, 21 dicembre, e per la gioia degli amanti del genere. Questo film ha ottenuto un enorme successo anche e soprattutto ai botteghini arrivando ad incassare qualcosa come 403 milioni di euro in tutto il mondo. Un successo che ha indotto il regista Scott e le case cinematografiche a lavorare su un sequel che proprio in questo 2017 ha dato vita alla pellicola Alien: Covenant. Tra i protagonisti c’è l’attore britannico Idris Elba nato a Londra il 6 settembre del 1972. In carriera ha vinto un Golden Globe grazie all’interpretazione resa nella serie tv The Wire e Luther mentre sul grande schermo ha fatto parte del cast di pellicole dal grande appeal sul pubblico come 28 settimane dopo, American Gangster, RocknRolla e Obsessed. Nel 2017 è protagonista ai botteghini addirittura con quattro film di ottima levatura come La torre nera diretta da Nikolaj Arcel, Thor: Ragnarok di Taika Waititi, Il domani tra di noi di Hany Abu-Assad e Molly’s Game diretto da Aaron Sorkin.

Prometheus va in onda su Rai 4 oggi, giovedì 21 dicembre 2017, alle ore 21.05. Il film di fantascienza è stato realizzato negli Stati Uniti nell’anno 2012 ed è stato diretto da un grandissimo regista come Ridley Scott nella quale hanno investito diverse case cinematografiche tra cui la Brandywine Productions, la Dune Entertainment e la Scott Free Productions. Il montaggio è stato eseguito da Pietro Scalia, il soggetto e la sceneggiatura sono di John Spaits e Damon Lindelof per un film che di fatto viene considerato il prequel del film Alien diretto nel 1979 dallo stesso Ridley Scott. Nel cast sono presenti tra gli altri Noomi Rapace, Michael Fassbender, Charlize Theron, Idris Elba, Guy Pearce e Logan Marshall-Green. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

Nell’anno 2089 nei pressi di un territorio scozzese, due archeologici di nome Charlie e Holloway e Elizabeth Shaw si ritrovano in una caverna dove possono ammirare degli strani graffiti che sembrano far riferimento ad un lontano pianeta, una sorta di luna che sarebbe abitata da una razza aliena individuata con il nome di Ingegneri. Si tratta di una scoperta straordinaria che Shaw e Holloway decidono di condividere con il Mondo anche perché darebbe loro una mappa nella quale viene indicato il percorso per raggiungere il pianeta dove vivrebbero questi alieni. La Weyland Corporation fiutando l’affare decide di organizzare un viaggio con la navicella Prometheus per raggiungere quel pianeta e quindi effettuare degli studi scientifici su questa razza. La navicella parte qualche anno più tardi con l’interno equipaggio che viene ibernato con la sola eccezione di un umanoide di nome David 8 a cui è stato affidato il compito di gestire tutta la fase del viaggio ed il risveglio una volta arrivati nei pressi del pianeta di interesse. In effetti così sarà con David che risveglia l’equipaggio che si ritrova davanti ad una sorta di luna nei pressi della quale c’è una sorta di basa spaziale che pare essere stata abbandonata da diversi anni. Parte dell’equipaggio tra cui Shaw, Charlie e lo stesso androide, si recano sulla base per cercare di capire cosa sia successo. Alcuni ologrammi mostrano loro l’aspetto degli Ingegneri mentre questi scappano spaventati da qualche cosa che non appare in maniera evidente. Per l’equipaggio ci sarà da avere a che fare non solo con una razza aliena che brama di conquistare il Pianeta Terra visto come il luogo ideale dove vivere ma anche con un mortale virus inizialmente progettato per distruggere l’uomo ma poi rivelatosi letale soprattutto per gli stessi ingegneri.

