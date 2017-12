Panariello sotto l’albero/ Ospiti prima serata e diretta: Zucchero, Morandi e Cortellesi (21 Dicembre)

Panariello sotto l'albero, anticipazioni prima serata 21 dicembre: Giorgio Panariello e Diana Del Bufalo padroni di casa, Morandi, Zucchero, Cortellesi, Albanese e Incontrada tra gli ospiti.

21 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Con l’arrivo del Natale alle porte, Raiuno ha deciso di fare un doppio regalo al proprio pubblico. Oggi, giovedì 21 dicembre e domani, venerdì 22 dicembre, torna in onda Giorgio Panariello. Dopo il grande successo dello spettacolo Panariello sotto l’albero, trasmesso dalla rete ammiraglia della Rai due anni fa con un grandissimo successo di pubblico e critica, l’attore toscano ripropone due nuove serate del suo show natalizio. In diretta dal Modigliani Forum di Livorno, Giorgio Panariello è pronto a far compagnia ai telespettatori di Raiuno in due serate assolutamente imperdibili in cui non mancheranno i momenti di riflessione ma soprattutto il divertimento con i personaggi di ieri e di oggi di Giorgio Panariello. Accanto al padrone di casa ci sarà Diana Del Bufalo che, lanciata dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, si è ormai affermata come conduttrice e attrice. Nel corso delle due serate, Giorgio Panariello tornerà a vestire i panni dei suoi personaggi storici come Mario il bagnino e Merigo ma porterà in scena anche personaggi nuovi. Ai microfoni di Tv, Sorrisi e Canzoni, Giorgio Panariello ha svelato i nomi di due nuovi personaggi. Il primo si chiama Vittorio Secret, è un influencer e parlerà di moda, cibo e tendenze. Il secondo personaggio che Giorgio Panariello presenterà al suo pubblico questa sera è Giovanna di cui Panariello, a Tv Sorrisi e Canzoni ha detto: “all’inizio potrà sembrare una delle mie macchiette, ma poi andrà a toccare una tematica molto seria come la violenza sulle donne”. Gli ospiti della prima serata che affiancheranno Giorgio Panariello sono Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Vanessa Incontrada, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Zucchero.

GIORGIO PANARIELLO E ANTONIO ALBANESE, NUOVA COPPIA PER RAIUNO

Nelle due nuove serate del suo show “Panariello sotto l’albero”, Giorgio Panariello ha scelto di avere accanto a sé una giovane attrice, brillante ed energica come Diana Del Bufalo che aiuterà il padrone di casa a farsi strada nel mondo del web. “Mi farò aiutare da Diana Del Bufalo che, oltre a essere conduttrice e attrice, è anche una influente influencer. Sarà lei a condurmi attraverso il mondo della Rete come Virgilio con Dante” – ha spiegato Panariello. Il programma, sostanzialmente, segue la sessa formula della prima stagione di Panariello sotto l’albero. L’attore toscano, però, precisa che si tratta di uno show totalmente nuovo così com’è nuova la sua visione del mondo: “Il modo in cui vedo il mondo. Due anni fa diffidavo di Internet e dei social, li guardavo un po’ con fastidio. Facevo male: questo è il mondo, questa è la Rete, e noi siamo pesci presi in questa rete. Lo spettacolo rimarrà un varietà, con il comico tradizionale, ma stavolta avrà una struttura moderna, compreso il modo di approcciare la tecnologia”, ha spiegato Giorgio Panariello che si esibirà di fronte ad un pubblico pagante. Un dettaglio non da poco e che fa crescere il senso di responsabilità dell’artista, deciso a regalare una serata di assoluto divertimento a chi ha scelto di spendere denaro per assistere al suo show.

