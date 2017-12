Paola Cortellesi/ Video, il suo ultimo film "Come un gatto in tangenziale" (Panariello sotto l'albero)

Paola Cortellesi questa sera sarà fra gli ospiti di Giorgio Panariello per lo spettacolo di Rai Uno dal titolo "Panariello sotto l'albero". Ecco tutte le info sulla serata...

21 dicembre 2017 Fabiola Iuliano

Paola Cortellesi in uno scatto con Laura Pausini

Ospite di Panariello sotto l'albero, Paola Cortellesi avrà la possibilità di incontrare il suo pubblico e presentare tutti i suoi nuovi progetti, fra i quali ricordiamo il film in uscita il prossimo 28 dicembre dal titolo "Come un gatto in tangenziale". Nella pellicola, l'attrice interpreta il ruolo di Monica, madre di un ragazzo di periferia che cresce nel disagio di una vita spesso ai margini della società. "E ne vado orgogliosa. Vengo da Massimina, tra Malagrotta e Boccea, una delle tante periferie lontane da tutto, estranee alla città. Conosco il sentirsi un po’ isolati - ha ammesso Paola Cortellesi parlando delle sue origini in un'intervista rilasciata a VanityFair - Quando sei giovane e non hai accesso a un sacco di cose che un contesto confortevole dà. E da un lato ne soffri. Dall’altro ne vai fiero. Allora fai gruppo e scatta quell'orgoglio di avere saputo imparare a difenderti". Nei suoi racconti, anche un passato da vittima dei bulli, una situazione che l'ha resa più forte, soprattutto grazie al contributo dei suoi genitori.

VIDEO, PAOLA CORTELLESI È LA VOCE DI "CACAO MERAVIGLIAO"

Forse non sono in molti a saperlo, ma Paola Cortellesi, all'età di 13 anni, è stata la voce di uno dei brani più amati e cantati di sempre: Cacao Meravigliao. A rivelare questo dettaglio, nell'ultima puntata di Che tempo che fa, è stato Fabio Fazio, che in vista del successo del remake di "Indietro tutta trenta e l'ode", programma condotto su Rai due da Renzo Arbore e Nino Frassica, ha ripercorso tutti grandi successi lanciati dal noto show delle reti Rai. A causa della giovane età, ha sottolineato Paola Cortellesi, non ha avuto la possibilità di ritirare il disco d'oro, mentre per registrare il brano, inciso sulle tracce, non ha mai incontrato colui che duetta insieme a lei: "Nino Frassica": "Sul disco c'è scritto Nino Frassica e Paola Cortellesi", ha infatti rivelato l'artista, che però, nonostante l'enorme successo del brano, non ha mai avuto la possibilità di incrociare il noto comico. Se vi siete persi il tavolo di che tempo che fa, potete cliccare qui e rivederlo direttamente su Youtube.

