Roberto Alessi VS Cecilia Rodriguez/ Video: "Per lei le dimensioni contano...". Arriverà la replica?

Il direttore del settimanale Novella 2000, Roberto Alessi, punta il dito contro Cecilia Rodriguez dopo aver ascoltato la sua intervista ai microfoni delle Iene.

21 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Roberto Alessi, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

L’intervista doppia che Cecilia Rodriguez ha rilasciato insieme a Ignazio Moser ai microfoni de Le Iene continua a far rumore. La modella argentina, vittima di uno scherzo del programma di Italia 1 che ha messo alla prova il suo coraggio con una cantina apparentemente infestata dai fantasmi, ha parlato della sua storia d’amore ai microfoni delle Iene rispondendo anche alle domande sulla sua vita intima. Tra le risposte di Cecilia, quella che ha scatenato maggior polemica è quella sulla differenza di rapporti tra Ignazio Moser e Francesco Monte. “A letto meglio lui o il tuo ex?" – "Lui, è superdotato", ha risposto Cecilia beccandosi nuove critiche non solo dal popolo dei social. Ad attaccare la modella argentina, nelle ultime ore, è stato anche il direttore del settimanale Novella 2000, Roberto Alessi.

LE PAROLE DI ROBERTO ALESSI CONTRO CECILIA RODRIGUEZ

Roberto Alessi non ha affatto gradito le parole rilasciate da Cecilia Rodriguez sulle doti intime del suo ex e del suo attuale fidanzato. In un video pubblicato su You Tube ha detto: “Ho appena rivisto l’intervista a Le Iene di Cecilia Rodriguez, bene: scopriamo che per Cecilia le dimensioni contano. Ed evidentemente lo prendiamo come – noi normodotati– come un qualcosa di molto importante per lei. Certo dire al fidanzato che le ha salvato la vita perché prima si sentiva una disperata… “ – ha detto Alessi schierandosi con Francesco Monte per poi aggiungere – “Conta molto più Ignazio Moser perché è una questione di centimetri? Che sia una maschilista?”.

