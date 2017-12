Striscia la notizia/ Rajae Bezzaz pronta per il servizio sul ''gene della concentrazione'' (oggi, 21 dicembre)

Striscia la notizia torna questa sera, giovedì 21 dicembre 2017, alle 20.40 su Canale 5. Valerio Staffelli consegna il Tapiro d'oro al Ministro dell'Interno Marco Minniti.

Tra i servizi che proporrà la serata di Striscia la Notizia c'è anche quello di Rajae Bezzaz che parlerà del ''gene della concentrazione''. Sul suo profilo di Instagram la vediamo seduta a una scrivania mentre viene microfonata come se stesse per presentare lei la trasmissione di Canale 5. Nel commento possiamo leggere: "Amiciii, buonasera, stasera sarò in onda con un servizio per il quale vi servirà il famoso ''gene della concentrazione'' per godervelo appieno. Yallah a dopo con Striscia la notizia", clicca qui per la foto e per i commenti dei follower. Staremo poi a vedere cosa accadrà poi quando andrà in onda la trasmissione ideata esattamente trenta anni fa da Antonio Ricci. Alla conduzione troveremo ancora una volta Ezio Greggio e Michelle Hunziker che saluteranno poi il pubblico in attesa dell'imminente arrivo del Natale. (agg. di Matteo Fantozzi)

SI TORNA ALLE 20.40 IN ONDA

Questa sera, giovedì 21 dicembre, alle 20.40 su Canale 5 andrà in onda un nuovo appuntamento con Striscia la notizia, il tg satirico che tiene compagnia agli italiani dal lunedì al sabato nell’acces prime time. Oggi seduti dietro il bancone di Striscia ritroveremo i due conduttori Ezio Greggio e Michelle Hunziker. Immancabili le due veline, Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, affiancata dal Gabibbo per la sigla finale del tg. Stasera verrà mandato in onda il servizio di Valerio Staffelli che consegna al Ministro dell’interno Marco Minniti il Tapiro d’oro per le falle nel sistema di sicurezza antiterrorismo a Milano e Roma. Nei giorni scorsi, l’inviato di Striscia aveva provato a consegnargli un Tapiro d’oro gigante al Ministro dopo aver documentato con alcuni servizi come fosse facile circolare con furgoni e grosse auto nel centro delle due metropoli, ma Minniti non si era fatto trovare. Staffali aveva poi raggiunto alcuni politici chiedendo il loro parere sulla situazione, tra cui Matteo Colaninno e Renata Polverini.

LE PAROLE DEL MINISTRO MINNITI

Finalmente Valerio Staffelli è riuscito a consegnare il Tapiro d’oro a Marco Minniti: “Ho studiato i vostri servizi. Questa mattina c’è stato il comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Abbiamo deciso di rafforzare tutte le misure di controllo per le vacanze natalizie. Il problema che abbiamo è garantire la sicurezza senza impedire la fruibilità del luogo dove la gente vuole andare. Entro il 22 si riuniranno i comitati per le aree metropolitane che dovranno fare una verifica e valutare i punti di fragilità. Faccio un esempio: a Milano si sono già riuniti e hanno deciso di tenere solo 5 varchi aperti e tutti presidiati”, ha dichiarato il Ministro dell’interno ai microfoni di Striscia.

