Silvia Provvedi e Fabrizio Corona/ L'amore resiste: "Era contrario a Dance dance dance, temeva di perdermi"

Silvia Provvedi e Fabrizio Corona trascorreranno il Natale e il Capodanno insieme nel carcere di San Vittore anche se lui era contrario alla sua partecipazione a Dan dance dance.

21 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Silvia Provvedi e Fabrizio Corona

La storia d’amore tra Silvia Provvedi e Fabrizio Corona continua nonostante la difficile situazione giudiziaria dell’ex re dei fotografi. Corona, infatti, è ancora nel carcere di San Vittore e per il secondo anno consecutivo trascorrerà il Natale e il Capodanno in cella. A tirargli su il morale, tuttavia, come ormai accade da un anno e mezzo ci sarà sempre Silvia Provvedi che, in tutto questo periodo non ha mai lasciato solo il compagno lottando ogni giorno con lui per la riconquista della libertà. Un amore, quello tra Silvia Provvedi e Fabrizio Corona che resiste a tutte le intemperie diventando sempre più forte. Pur essendo ancora molto giovane, Silvia ha dimostrato di essere una donna forte, indipendente e determinata. Nell’ultimo anno ha lottato con le unghie e con i denti per cercare di riavere a casa Fabrizio Corona e, dopo un anno e due mesi lontana da lui, spera che quel momento sia finalmente vicino.

LA PARTECIPAZIONE A DANCE DANCE DANCE

Pur restando sempre accanto a Fabrizio Corona, Silvia Provvedi sta andando avanti con la sua vita. Insieme alla sorella gemella Giulia con cui ha partecipato a X Factor nel 2012 formando il duo Le Donatella e trovando il successo e la popolarità, sarà in gara nel programma televisivo Dance, dance, dance. Un’esperienza nuova per Silvia che, inizialmente, spaventava Fabrizio Corona. «All’inizio Fabrizio non voleva che partecipassi al programma Tv, temeva di perdermi, ma l’ho rassicurato: continuerò ad andarlo a trovare in carcere tutte le settimane. Per me è più faticoso, ma le mie scelte non devono pesare sulla persona, che è quella cui tengo di più. Come lui non deve far pesare a me la sua situazione», ha dichiarato ai microfoni di Novella 2000. Nonostante gli impegni, dunque, la Provvedi non dimentica il suo Fabrizio.

NATALE E CAPODANNO IN CARCERE

Fabrizio Corona si appresta a vivere il secondo Natale in carcere. Il giorno della vigilia, però, lo trascorrerà insieme alla fidanzata Silvia Provvedi che non ha alcuna intenzione di lasciarlo solo in un giorno di festa. «Questo purtroppo è il secondo Natale in cui il mio compagno non è a casa con me. Ma non mi arrendo: andrò da lui a San Vittore il giorno della vigilia di Natale e il 31 dicembre per festeggiare Capodanno. Saremo vicini come sempre» - ha dichiarato la Provvedi che per il 2018 ha un unico desiderio – “Che Fabrizio esca dal carcere. Spero che possa accadere già all'inizio del nuovo anno, sarebbe un sogno...”. Il sogno di Silvia si avvererà?

© Riproduzione Riservata.