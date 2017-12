Tutto può accadere a Broadway/ Oggi in tv su Rai Movie: info streaming del film con Wilson (21 dicembre 2017)

Tutto può accadere a Broadway, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 21 dicembre 2017. Nel cast: Owen Wilson, Imogen Poots e Jennifer Aniston, alla regia Peter Bogdanovich. Il dettaglio

Il film in prima serata su Rai Movie

Su Rai Movie va in onda “Tutto può accadere a Broadway”. Il film di Peter Bogdanovich è stato accolto positivamente dalla critica: “Una commedia romantica sul desiderio e i suoi labirinti, in cui perdersi può essere bello quanto pericoloso. Un omaggio al miglior cinema di una volta. Una pochade moderna e sfacciata. Ma soprattutto la resurrezione di un grande sfortunato e troppo spesso dimenticato come Peter Bogdanovich”, ha scritto Fabio Ferzetti su Il Messaggero. Entusiasta anche Titta Fiore, su Il Mattino: “Valeva la pena di aspettare tredici anni il ritorno sul set di Peter Bogdanovich: il film è un gioiello di verve, di eleganza e di stile, una commedia sofisticata come non se ne vedono più, a metà strada tra Lubitsch, Woody Allen e Feydeau, ambientata nella romantica New York dei teatri di Broadway, nella magica metropoli che non dorme mai e sa assecondare sogni e desideri, dove è facile incontrare l'amore e liberarsi delle nevrosi”. Il regista ha raccontato di non aver avuto dubbi nella scelta di Imogen Poots nel ruolo di Izzy: “Nel giro di cinque minuti sapevo che sarebbe stata lei la protagonista. Non ha effettuato un provino, abbiamo solo parlato. Mi sembrava sagace, ma senza farlo di proposito”, riporta Tv Sorrisi e Canzoni. Il film, clicca qui per vedere il trailer, è stat girato interamente a New York. “Tutto può succedere a Broadway” andrà in onda su Rai Movie a partire delle 21.15 ma sarà possibile vederlo anche sintonizzando i propri dispositivi mobile a Rai Play, cliccando qui.

CURIOSITÀ

Rai Movie apre la sua prima serata con la pellicola di genere commedia che è stata prodotta nel 2014 negli Stati Uniti d'America per la regia di Peter Bogdanovich che si è occupato anche del soggetto e della sceneggiatura. La produzione è stata eseguita da George Drakoulias e LOgan Levy mentre le case di produzione che hanno fatto parte del progetto sono Lagniappe Films e Lailaps Pictures con la 01 Distribution che ha gestito la distribuzione della pellicola nel nostro Paese. Il montaggio è stato realizzato da Nick Moore con le musiche della colonna sonora che sono state scritte da Ed Shearmun. La sceneggiatura di Tutto può accadere a Broadway venne originariamente scritta a quattro mani da Peter Bogdanovich e sua moglie nel 2000. L'idea alla base del progetto scaturì dalle conversazioni che il regista tenne con alcune escort di Singapore ingaggiate per la produzione di un film di cui curò la regia diversi anni prima. Gli affascinanti racconti delle ragazze con cui ebbe modo di dialogare hanno dunque ispirato il regista che, riuscì a trovare con grande facilità una casa di produzione disposta a curare il progetto. Originariamente il personaggio di Arnold Albertson avrebbe dovuto essere interpretato da John Ritter, attore statunitense scomparso nel 2001. Diversi anni dopo il ruolo, completamente modificato e riadattato per un nuovo interprete, venne affidato ad Owen Wilson.

OWEN WILSON NEL CAST

Il film Tutto può accadere a Broadway va in onda su Rai Movie oggi, giovedì 21 dicembre 2017, alle ore 21.10. La commedia del 2014, con alla regia Peter Bogdanovich, vanta la presenza di attori del calibro di Owen Wilson, Imogen Poots e Jennifer Aniston. Owen Wilson e Jennifer Aniston hanno già lavorato fianco a fianco sullo stesso set nel film Io e Marley. Peter Bogdanovich, che ha anche curato la sceneggiatura del film, è un noto regista americano famoso per aver diretto pellicole come Quella cosa chiamata amore, Hollywood Confidential, Dietro la maschera e Paper Moon - Luna di carta. Ad interpretare Isabelle Patterson è Imogen Poots, attrice statunitense nota per aver preso parte al film 28 settimane dopo. Nel 2017 ha preso parte a ben quattro produzione cinematografiche, ovvero I kill giants, Mobile Homes, Sweet Virginia e National Theatre Live: Edward Albee's Who's Afraid of Virginia Woolf?. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

TUTTO PUÒ ACCADERE A BROADWAY, LA TRAMA DEL FILM

La protagonista della storia è Isabella Patterson, escort professionista diventata in pochi anni una vera e propria star di Broadway prendendo parte a decine di produzione teatrali di grande rilievo. Tuttavia, la donna non ha del tutto abbandonato la sua vecchia vita, prestando i suoi servigi da escort al regista Arnold Albertson, che è tuttavia sposato con Delta Simmons, altra grande star teatrale. Isabel ha da sempre sognato di diventare un'attrice e grazie all'aiuto di Arnold, riesce finalmente a far avverare il suo sogno nel cassetto. I due stringono così un patto secondo cui la giovane donna dovrà abbandonare per sempre il mondo della prostituzione. In cambio Isabelle riceverà in regalo ben 30 mila dollari da utilizzare per realizzare concretamente i suoi sogni. E così dopo aver ottenuto il primo ruolo in una produzione teatrale Isabelle si trova catapultata in un mondo nuovo ed entusiasmante che la metterà di fronte a continue situazione comiche, buffe ed esilaranti.

