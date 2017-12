UNA VITA / È il giorno dell'addio di Juliana e Leandro: Susana li perdona? (Anticipazioni 21 dicembre)

Anticipazioni Una Vita, puntata 21 dicembre: Juliana e Leandro festeggiano insieme ad amici e parenti, ma Susana resta ferma nel suo odio verso la nuora...

21 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Dopo tanti problemi e ostacoli, Juliana e Leandro sono finalmente riusciti a realizzare il loro sogno d'amore diventando marito e moglie. Nella puntata di Una Vita di ieri, la coppia ha avuto al suo fianco tutte le persone più care ad eccezione di Susana che, nonostante il disperato tentativo di riconciliazione dei due sposi, non ha fatto un passo indietro. Al contrario, la terribile donna ha provato in ogni modo a boicottare la cerimonia, che è andata a buon fine solo grazie all'aiuto di Celia e Felipe. Marito e moglie potranno oggi cantare e ballare insieme ad amici e parenti, dopodiché si prepareranno a lasciare per sempre il quartire nel quale hanno vissuto per tanti anni. La loro nuova destinazione sarà Parigi, per tentare una nuova avventura professionale. Prima di dire addio ad Acacias 38, però, Leandro farà un ultimo disperato tentativo di riconciliazione con la madre, ma anche questo suo gesto non andrà a buon fine: Susana resterà ferma nel suo odio e si preparerà a vedere partire il figlio, senza neppure dargli un abbraccio liberatorio.

Una Vita: l'addio di Juliana e Leandro, Susana si pente?

Nella puntata di Una Vita di oggi, Susana dirà addio a Leandro ma confermerà il suo astio, rifiutando di riconciliarsi con lui e Juliana prima della partenza. Eppure, nonostante questa presa di posizione, una piccola apertura sarà evidente nella donna più viscida del quartiere. Poco dopo l'ultimo incontro con il figlio, infatti, la sarta si sfogherà con Rosina ed esprimerà il suo dispiacere per quanto accaduto: lei vorrebbe cambiare, diventando una persona migliore, eppure ogni suo tentativo si trasforma in un fallimento. Sono queste parole da non perdere di vista: in futuro, infatti, molte cose potrebbero accadere nella vita di Susana, tali da farla diventare una persona ben diversa da quella che oggi conosciamo. Insieme alle vicende relative a Leandro e Susana, nell'episodio di oggi la preoccupazione di Mauro si farà ancor più evidente: il poliziotto sarà in pena per le sorti del patronato ed in particolare di Teresa, che sembrerà fidarsi troppo del misterioso benefattore Fernando.

