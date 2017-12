Uomini e Donne/ Anticipazioni, Giorgio Manetti e il suo libro: un capitolo solo per Gemma! (Trono Over)

21 dicembre 2017 Anna Montesano

Giorgio Manetti e Gemma Galgani

Ormai è cosa nota a tutti i fan del Trono Over di Uomini e Donne che Giorgio Manetti abbia scritto un libro. Il cavaliere più corteggiato dello show di Canale 5 lo ha annunciato anche nella puntata andata in onda ieri, dove a Maria De Filippi ha svelato che ne “Il Gabbiano e Le Principesse“ - questo il titolo del suo libro - c'è un capitolo tutto dedicato alla sua avventura a Uomini e Donne. "Un 70% di questo capitolo è dedicato alla storia con te Gemma" ha poi sottolineato Manetti sempre nel corso della puntata. Ma di cosa tratta questo libro? Il lavoro del cavaliere, che conta 100 pagine, è un'autobiografia che - come suggerisce il titolo - è improntata soprattutto al racconto delle avventure amorose di Giorgio e dei suoi desideri in questo senso. Un capitolo non poteva perciò non essere dedicato a Gemma Galgani.

"IO E GEMMA? IL NOSTRO RAPPORTO OGGI..."

In un'intervista rilasciata qualche tempo fa al magazine Vero, in merito ha dichiarato "Ogni storia d’amore, anche se poi finisce male, regala degli insegnamenti - e ancora sulla dama di Uomini e Donne e sulla loro storia ha aggiunto - Io posso perdonare, ma non dimentico. Ogni storia d’amore, quando finisce, porta via con sé tutta la freschezza che l’aveva precedentemente caratterizzata. Tutte le sensazioni belle e forti che ho provato, inevitabilmente, sono poi svanite nel tempo". Sul rapporto attuale allora conclude: "Oggi tra me e Gemma c’è comunque un rapporto amichevole. Almeno per quanto mi riguarda, non ho nessuna voglia di ricominciare la mia storia con Gemma, ma rimane un bellissimo capitolo della mia vita. E’ qualcosa che è rimasto dentro di me, così come è rimasto nella mente di molti telespettatori. Da parte mia, il sentimento nei suoi confronti è sempre stato limpido ed autentico".

